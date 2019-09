La marcia Restiamo Umani coinvolge Palermo e i palermitani e lancia un messaggio forte e chiaro: siamo tutti uguali, i diritti sono di tutti, abbattiamo i muri e costruiamo ponti.

La tappa di ieri nonostante la pioggia, è partita da Montepellegrino ed è arrivata sino al Santuario di Santa Rosalia proprio in occasione della festività della Santa, quando centinaia di fedeli compiono la rituale “acchianata” per rendere omaggio alla patrona di Palermo.

L’iniziativa nasce da John Mpaliza, cittadino italiano di origine congolese, attivista e camminatore per la pace, che da quasi un decennio organizza marce nazionali ed internazionali per promuovere il rispetto dei diritti umani, ovunque ce ne sia bisogno.

John ha già percorso diverse centinaia di chilometri negli ultimi mesi, coinvolgendo persone, associazioni ed enti, locali e nazionali, nell’organizzazione delle varie tappe e di momenti di confronto sui temi dell’accoglienza, di abbattimento delle barriere dell’indifferenza e di costruzione di ponti tra le culture.

La marcia Restiamo Umani e la camminata fino al Santuario di Santa Rosalia

Ieri pomeriggio numerosi si sono ritrovati all’inizio della salita alle 17.30 per un percorso diviso in 4 tappe, ciascuna dedicata ad un tema differente (i diritti, il viaggio, la terra e l’accoglienza) durante le quali sono stati proposti dalle associazioni aderenti all’iniziativa dei momenti di riflessione su ciascuno dei temi.

I partecipanti sono stati invitati ad indossare una maglietta rossa, come in occasione del Festino di Santa Rosalia dell’anno scorso per dare forza al messaggio.

Una marcia nata con l’intento di essere una strumento non violento con cui mandare un messaggio chiaro alla politica in generale ed in particolare a chi lucra sulle difficoltà e l’insicurezza dei più deboli.

La tappa in programma oggi da Aspra fino a Porticello

Oggi, giovedì 5 settembre, nuova tappa per la marcia “Restiamo umani” a piedi dal lungomare di Aspra fino a Porticello

Il concentramento è previsto alle 16 sul lungomare. I partecipanti alla manifestazione si recheranno a piedi, in corteo, fino al largo Trizzanò, nella frazione di Porticello del Comune di Santa Flavia. Il percorso è lungo circa 7 chilometri e durerà circa 2 ore. L’arrivo è previsto dunque per le 18:30/19.

Partenza lungomare Aspra – corso Italia (Aspra/Bagheria) – corso Baldassare Scaduto (Aspra/Bagheria) – via Francesco Paolo Perez/strada provinciale 23 (Bagheria-Santa Flavia) – via XI Febbraio (Sant’Elia/Santa Flavia) – via Crollalanza (Sant’Elia/Santa Flavia) – via Croce (Sant’Elia/Santa Flavia) – via Lo Bue (Sant’Elia/Santa Flavia) – via Piano Stenditore (Porticello / Santa Flavia) – Arrivo largo Trizzanò (Porticello/Santa Flavia).

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa di ieri

Agesci Zona Conca d’Oro

Amnesty International

Arcigay Palermo

Arte Migrante Palermo

Associazione Antimafie “Rita Atria”

Associazione Culturale immaginARTE

Salesiani Casa Santa Chiara PA

Centro Astalli Palermo

Ciss Ong- Cooperazione Internazionale Sud Sud

Emmaus Palermo Comunita’ e Mercatino Solidale dell’Usato

Fa’ La Cosa Giusta! Sicilia

Forum Antirazzista Palermo

Gruppo Emergency Palermo

Istituto di Formazione Politica ‘Pedro Arrupe’

Laici Comboniani Palermo

Legambiente Sicilia

LVIA – Palermo

Missionari Comboniani – Palermo

Vivi E Lassa Viviri

Foto di Francesco Militello Mirto