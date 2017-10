Chef, produttori, cantine, ambasciatori della buona cucina siciliana (ma non solo): sarà una grande festa la seconda edizione del memorial la “Luce di Aurora”, cena di gala che si svolgerà presso Allegroitalia Siracusa Golf Monasteri di Siracusa, domenica 8 ottobre 2017.

Evento di solidarietà

L’invito dello chef Marco Baglieri del ristorante Il Crocifisso di Noto, è stato accolto con passione da oltre un centinaio di rappresentanti delle eccellenze enogastronomiche dell’isola, che si ritroveranno insieme a cucinare e far degustare vini e prodotti per devolvere il ricavato a Dynamo Camp, associazione no profit che accoglie i bambini con gravi patologie in periodi di vacanze terapeutiche gratuite.

La luce di Aurora continua a brillare per dare speranza a tanti bambini

La storia nasce dalla triste vicenda di Aurora, figlia dello chef Baglieri, scomparsa a causa di una tragica malattia nel dicembre 2015 ad appena 13 anni. La drammatica vicenda è stata però trasformata dal padre nell’orizzonte di una grande speranza per tanti altri bambini, riunendo la comunità dell’enogastronomia siciliana attorno a temi di grande rilevanza, come quelli che riguardano le patologie infantili.

“La comunità ha risposto con grande impegno già un anno fa- racconta Marco Baglieri- quando moltissimi colleghi, cantine e produttori hanno colto con grande disponibilità l’invito a trascorrere insieme una serata in nome di una causa importante, contribuendo ciascuno con ciò che di più bello sappiamo fare: racchiudere in un sapore la possibilità di comunicare con il pubblico”.

L’appuntamento alle porte di Siracusa

L’appuntamento quest’anno si terrà a pochi chilometri da Siracusa, presso Allegroitalia Siracusa Golf Monasteri e prevede lo svolgimento di un torneo di golf dal mattino al primo pomeriggio. Già durante il torneo saranno allestiti alcuni punti ristoro con prodotti siciliani offerti da alcuni produttori. La grande festa dell’enogastronomia dell’isola prenderà invece il via la sera, a partire dalle ore 20 con un aperitivo di benvenuto, a cui seguirà la cena nella splendida corte interna del resort; oltre 40 chef provenienti da ogni provincia della Sicilia offriranno una sintesi della propria cucina in una proposta di degustazione, accompagnata dai vini di circa 40 cantine siciliane e da una trentina di produttori siciliani.

Per maggiori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti www.lalucediaurora.it

PAGINA FB www.facebook.com/lalucediAurora/

EVENTO www.facebook.com/events/511647179177233/