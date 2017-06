Cos’è la leadership al femminile? Quale valore può apportare al mondo del lavoro? Queste e altre domande saranno affrontate domani 9 giugno, a partire dalla 9.30, presso l’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania. Un dibattito che si focalizza sul ruolo della donna nella nostra società. Un appuntamento organizzato dalla sottoscritta,consigliera comunale Ersilia Saverino, in collaborazione con l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Catania – Commissione Pari Opportunità. Nel mio compito di moderatrice dell’incontro introdurrò l’idea dell’uomo come primo cittadino del mondo che ha sempre messo in discussione la figura femminile. Da qui le tante le battaglie e le lotte per raggiungere uno status di parità, che dovrebbe essere scontato e doveroso; purtroppo, ancora oggi, non è così.

Cosa serve

Servono, quindi, leggi e norme per tutelare e sostenere le donne in quanto il mondo del lavoro è ancora caratterizzato da una forte impronta maschile e per le donne non è molto semplice arrivare alle posizioni di potere.

Gli interventi

Saranno presenti all’appuntamento il Sindaco di Catania Enzo Bianco, il magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Catania prof. Francesco Basile, il Presidente dell’ Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Catania Prof. Massimo Buscema, il Presidente AIDM Associazione italiana donne medico della sezione di Catania Dott.ssa Claudia Pricoco, il Consigliere Ordine dei Medici di Catania e Coordinatrice Commissione Pari Opportunità Dott.ssa Tina Cassibba. Interverranno la Dott.ssa Maria Teresa Romano – docente in materie letterarie – Lettura Magistrale, la Prof.ssa Donatella Marazziti Neuropsichiatra Università degli Studi di Pisa, la Dott.ssa Barbara Mirabella Imprenditrice, la Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo Odontoiatra – Presidente Nazionale C.O.I. A.I.O.G , la Dott.ssa Maria Leonardi Dirigente scolastico- I.C. Cavour- Catania e la Dott.ssa Rosalinda Musumeci Radiologo- Vicepresidente A.I.D.M. sezione di Catania.