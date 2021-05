La casa editrice Carthago riparte con gli appuntamenti in tutto lo Stivale. In realtà, come ama sottolineare la responsabile editoriale, Margherita Guglielmino: “la Carthago non si è fermata mai”. Infatti, tutti gli appuntamenti che ci saranno tra la fine di maggio e giugno sono il frutto di un lavoro incessante, svolto durante il periodo del lockdown e nei mesi seguenti. Molte le novità.

A maggio, la Carthago Edizioni ha annunciato il nome del referente per il Nord America. È il professore Joe Raffa. Si intensificheranno, così, gli scambi tra la Sicilia e il Canada, dove gli autori conosceranno nuovi scenari e nuove prospettive. Come un filo di Arianna la Carthago ha tessuto rapporti editoriali tra Salerno, Napoli e Roma tra cui spicca il progetto editoriale di Valentina BriBre che ha l’obiettivo di dar voce e lenire il silenzio sociale che ha pervaso sinora un problema tanto frequente quanto non efficacemente attenzionato: l’autismo.

È ancora, il firma copie della nuova edizione del testo di Nuccio Puglisi “108 volte più grande del sole” presso la Libreria Fenice di Catania. Un firma copie all’americana, un momento d’incontro tra l’autore e il lettore, in un rapporto one to one. Dove il lettore potrà non solo farsi autografare il libro, ma anche porre qualsiasi domanda o soddisfare qualsiasi curiosità. A giugno, in provincia di Catania, grazie alla collaborazione con il comune di San Gregorio, saranno presentati i testi di Antonio De Lieto Vollaro e Cinzia Corsaro, invece, il libro di Salvatore Galatà sarà presentato in collaborazione con il comune di Paternò.

Continuando per Milano saranno presentate le opere di Annarita Schiavone, Mariangela Bottone e Simona Bellini nei giorni del 27, 28 e 29 maggio con la presenza della Radio Silvermusic con cui la Carthago ha già istituito accordo di collaborazione per un programma che si terrà due volte al mese. A giugno ulteriori novità scintillanti con varie presentazione dei testi di Mattia Serpotta, Luigi Mancuso, Carmelo Raspa, Vittorio Rocca e Carmelo Rizzo. Il 24 giugno la Carthago Edizioni sarà presente a Napoli alla libreria IoCiSto per presentare il nuovo libro della Responsabile territoriale per la Lombardia, prof.ssa Annarita Schiavone.

Nuove collaborazioni anche con diversi lidi balneari dove si svolgeranno degli appuntamenti ad hoc per tutto il periodo estivo, dedicati al mondo dei libri, con la “Cultura sotto l’ombrellone”. Dulcis in fundo, molti i concerti in giro per la Sicilia del Maestro Vincenzo Spampinato.

Tanta carne al fuoco, con gli autori sempre al centro del Mondo Carthago.