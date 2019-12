Palermo – Parola d’ordine: solidarietà. La pizzeria “La Braciera” e il ristorante “Verdechiaro” insieme il 10 dicembre 2019 dalle 20.30 a Villa Lampedusa (via dei Quartieri 104, Palermo) per una cena il cui incasso verrà donato per la riapertura del ristorante di Piazza Leoni, ancora inagibile dopo i pesanti danni causati dall’incendio dello scorso 30 settembre.

Una serata solidale pensata e voluta da Antonio Cottone, titolare de “La Braciera” e presidente della Fipe, per aiutare concretamente Nello Occhipinti, titolare del ristorante “Verdechiaro” recentemente devastato da un incendio a pochi giorni dalla riapertura. Due cucine e due filosofie differenti, che per una sera si fondono per creare quattro pizze con originali farciture vegane accompagnate da birre artigianali siciliane.

Insieme per ripartire. Dopo la campagna già lanciata dal presidente della Fipe, Antonio Cottone, alla quale hanno risposto presente diversi pubblici esercenti, “La Braciera” a Villa Lampedusa ospita “Verdechiaro”: “L’obiettivo della serata è aiutare concretamente Nello dopo ciò che è successo al suo ristorante – spiega Antonio Cottone, titolare de “La Braciera” -. Per questo abbiamo deciso di sposare il suo format, creando una sinergia che magari si ripeterà nel tempo”. Per l’occasione, il maestro pizzaiolo pluripremiato Daniele Vaccarella si è impegnato ad elaborare degli impasti particolari da abbinare alle farciture proposte da Nello Occhipinti. La cucina di Verdechiaro si mescola con le pizze de “La Braciera”. A farcire le pizze sarà proprio Nello Occhipinti, titolare del ristorante “Verdechiaro”: “In una Palermo troppo spesso additata per mancanza di solidarietà, io ho scoperto che in realtà non è così – sottolinea Nello -. Serate come questa confermano l’affetto e la vicinanza che in questi mesi non sono mai mancati sia da parte di colleghi che di clienti. Gesti simili danno forza a me e alla mia famiglia, in vista della riapertura del nostro ristorante. Ringrazio Antonio Cottone, che ha ideato serata”.

Ad accompagnare la degustazione delle quattro pizze vegane sarà una selezione di altrettante birre artigianali offerte dal birrificio artigianale di Sicilia “Irias”, sponsor dell’evento: “Con immenso piacere Irias partecipa all’evento ‘La Braciera in Verdechiaro’ – dice Giuseppe Alagna -. A titolo personale, in qualità di agente, ed in rappresentanza dei sig. Blandi e del sig. Costanzo, proprietari del birrificio, ci è sembrato doveroso contribuire a questa serata per l’affetto, il rispetto e l’ammirazione che nutriamo nei confronti di Nello Occhipinti e della moglie Daniela protagonisti di uno splendido lavoro che hanno portato avanti mostrando infinita passione, amore e spirito di sacrificio. Faccio un grossissimo in bocca al lupo ad una fenice che risorgerà più forte e splendente di prima”.