Si punta sull’arricchimento dell’offerta formativa già esistente, per il dodicesimo anniversario della Kore di Enna. Verranno inaugurate, infatti, una facoltà di Lettere, con i due indirizzi «Antiche» e «Moderne», a cui è già possibile iscriversi. È la novità più importante del piano 2017-2018 e riguarda un numero massimo di 200 immatricolati.

Un grande successo

L’inaugurazione dell’anno accademico avverrà nei primi mesi del 2018, ma intanto le iscrizioni sono in corso già da un pezzo. Non vi sono ancora cifre ufficiali, in relazione al numero di immatricolati al prossimo anno accademico, ma si parla di una crescita del 6 per cento rispetto all’anno scorso, dato che conferma la crescita costante dell’ateneo. Un grande successo, quindi, specialmente in considerazione dei grandi competitors con cui la Kore è costretta a fare i conti, ovvero Unict e Unipa.