Se si ama la natura, il contatto con l’acqua e un clima caldo, un luogo stupendo da visitare è senz’altro il Kenya, uno stato dell’Africa Orientale bagnato dalle acque dell’Oceano Indiano.

Cosa vedere in Kenya:

Il Parco Nazionale di Nairobi

Una delle attrazioni principali del Kenya si trova nella sua capitale, Nairobi. Parliamo del Parco Nazionale della città, un vero e proprio parco naturale di grandissime dimensioni attraversato da numerosi percorsi in terra battuta. Per visitarlo è consigliata un’escursione di almeno mezza giornata durante la quale è possibile vedere leoni, zebre, giraffe ed altri animali.

Amboseli National Park

In questo caso la natura ci regala un parco molto verde che, con lo sfondo del Kilimangiaro, ci propone una vista davvero imperdibile e ci permette di avvistare numerosi animali a distanza.

Watamu Beach

Oltre alla natura il Kenya offre anche luoghi adatti al divertimento. Parliamo di Watamu Beach, una lunghissima spiaggia bianca, l’ideale per una piacevole passeggiata in compagnia del proprio partner. In oltre, durante la bassa marea si può raggiungere una spiaggia bianchissima dove vi sembrerà di essere proprio al centro del mondo.

Masai Mara National Reserve

Il Masai Mara è uno dei parchi nazionali migliori del Kenya. Per visitarlo occorrono diversi giorni, per cui è consigliato organizzarsi bene. Il consiglio è quello di spingersi proprio al centro della riserva dove è possibile ammirare meglio la bellezza della natura che ci circonda.

Museo Karen Blixen

Si tratta di un luogo estremamente affascinante dove si può visitare la casa di Karen da cui prende il nome. È raccomandabile visitarla con una guida turistica che vi racconterà la storia di Karen nei minimi dettagli.

Mida Creek

Non è nient’altro che una palude, ma al calar del sole vi rimarrà affascinati per le incredibili sfumature del tramonto. Inoltre, i ragazzi che vi porteranno in canoa ce la mettono sempre tutta per presentare questo paradisiaco luogo al meglio.

Karura Forest

Un luogo fantastico che rappresenta una parte dell’Africa ancora incontaminata dall’uomo. Karura Forest è il luogo ideale per gli amanti della natura e per chiunque voglia godersi una passeggiata lontano dai rumori della città. Da ammirare particolarmente le cascate, i ruscelli e la fauna esistente.

Tsavo East

Il Tsavo East è il sogno di ogni bambina. Chi non ha mai desiderato degli incontri ravvicinati con zebre, leoni, elefanti, ghepardi ed altri stupendi animali? Qui sarà possibile farlo e godersi un esperienza davvero unica. Consigliata, anche in questo caso, una guida turistica che possa farvi apprezzare al meglio il luogo.

David Sheldrick Wildlife Trust

Il David Sheldrick Wildlife Trust è una fondazione che adotta e accudisce gli elefantini abbandonati dal gruppo o dalla propria mamma. Sarà davvero commovente vederli bere latte dal biberon e arrotolarsi nel fango.

Diani Beach

Una spiaggia bianchissima con sabbia di corallo e mare turchese. Molto riservata e ideale per il relax poiché non è frequentata da molte persone visto che tutti sono nelle proprie resorts.