Jony Ive. Dopo oltre vent’anni alla guida del team di progettazione della Apple, Jony Ive ha deciso lanciarsi in una nuova sfida e creare una sua azienda di design indipendente insieme al designer australiano Marc Newsom. La nuova società si chiamerà LoveForm, e si occuperà principalmente tecnologia indossabile e di prodotti per la salute.

Dietro lo straordinario successo raccolto dai prodotti Apple negli ultimi anni c’è anche la mano di Sir Jonathan Ive, detto Jony. Proprio grazie a lui hanno visto la luce molti prodotti iconici della casa di Cupertino, tra cui iPhone, Apple Watch, Airpods, ecc.

Suo anche il progetto dell’iMac che nel 1998 ha stupito tutti con una scocca in plastica trasparente colorata che rivelava la componentistica interna. Ive è conosciuto al pubblico anche per essere la faccia e la voce dei video di presentazione dei nuovi prodotti della mela morsicata.

Ma la relazione con Apple non si interromperà del tutto: infatti, proprio l’azienda statunitense sarà il primo cliente della nuova LoveForm, con cui continuerà a collaborare per lo sviluppo di molti progetti.

Jony Ive: il saluto di Tim Cook, CEO di Apple

Tim Cook, amministratore delegato dell’azienda di Cupertino, ha salutato Ive in questo modo: “Apple continuerà a beneficiare del talento di Jony lavorando in maniera diretta con lui su progetti esclusivi, e attraverso il lavoro del team di design brillante e pieno di passione che ha creato. Dopo tanti anni di lavoro insieme, sono felice che la nostra relaziona continuerà ad evolversi e non vedo l’ora di lavorare con Jony per molto tempo ancora in futuro.”

Ive è uno dei designer industriali più conosciuti e apprezzati al mondo. Lo scorso settembre ha ricevuto dalla Cambridge Union Society l’onorificenza Stephen Hawking Fellowship 2018, per i suoi meriti nel campo della tecnologia, della scienza e del discorso sociale.