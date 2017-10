Jared Leto interpreterà Hugh Hefner. Il premio Oscar per Dallas Buyers Club e frontman della band 30 seconds to Mars, dovrebbe prendere parte al progetto che porterà sul grande schermo la vita del padre di Playboy, morto il 27 settembre scorso a 91 anni.

Il progetto

Il progetto era in piedi dal 2007, anno in cui i nomi ventilati per il ruolo di Hefner erano quelli Hugh Jackman e Robert Downey Jr. Sarà Jared Leto a indossare i famosi pigiama di seta di Hugh Hefner nel biopic diretto da Brett Ratner.

Il rapporto tra Ratner e Jared Leto

Come riferisce “Hollywood Reporter”, tra Ratner e Leto c’è una vecchia amicizia. “Quando ha saputo che avevo ottenuto i diritti della storia di Hef, mi ha detto ‘Voglio interpretarlo. Voglio capirlo’. E credo davvero che Jared possa. È uno dei più grandi attori contemporanei”, ha dichiarato il regista, che ha aggiunto: “Il mio obiettivo è girare il film come se fosse un evento”.

Lo stesso Hefner, sull’idea di un film sulla sua vita aveva dichiarato: “Negli ultimi anni ci sono state molte discussioni su come fare un filmato basato sulla mia vita. Ho sempre creduto che quando i tempi sarebbero stati veramente maturi, i perfetti partner creativi si sarebbero riuniti per questo progetto. Credo che abbiamo trovato quei partner in Brett Ratner e RatPac Entertainment. Non vedo l’ora che questa collaborazione cominci!”.

Ad aprile Ratner aveva invitato Leto nella Playboy Mansion per assistere alla proiezione del documentario American Playboy: The Hugh Hefner Story, una sorta di riunione e festa per i 91 anni di Hefner. In tale occasione Ratner sperava di poter presentare uno dei protagonisti di Blade Runner: 2049 ad Hefner, ma il creatore di Playboy non era già nelle condizioni di riceverlo. Ratner, però, non era preoccupato: “C’è così tanto materiale su Hef là fuori che Jared sarà in grado di avere tutte le informazioni che vuole”.

I diritti del film

Al momento il film è nelle sue prime fasi di lavorazione. La Ratner’s RatPac Entertainment, casa di produzione creata dal film maker, stava preparando il terreno per questo film dal 2007: a quel tempo sembrava che l’operazione dovesse finire in mano alla Universal Pictures e alla Imagine Entertainment, che avevano già fatto il nome del protagonista di “Iron Man”. Quando i diritti sono scaduti, sono stati acquistati da Jerry Weintraub per la Warner Bros. Ma alla morte del produttore di “Ocean’s Eleven”, avvenuta nel 2015, è stato il turno di Ratner, che ha finalmente potuto mettere le mani sui diritti del film.