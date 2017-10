Isola delle Femmine in vendita, M5S lancia una sottoscrizione on line una sottoscrizione affinché l’isolotto resti patrimonio della collettività, scongiurandone la messa in vendita a privati.

L’iniziativa è del Movimento 5 Stelle, che attraverso l’impegno di Giovanni Callea (nella foto), Ali Listi Mamamn e Rossella Vilardi ha lanciato una raccolta fondi attraverso il link: https://www.produzionidalbasso.com/project/riprendiamoci-la-nostra-isola.

Collegandosi al sito www.produzionidalbasso.com si potrà devolvere anche un euro per acquisire l’Isola, per poi trasferirla al patrimonio del Comune di Isola delle Femmine.

“Isola delle Femmine resti alla collettività”

“Se l’iniziativa avrà seguito – spiegano i promotori dell’iniziativa – sarà possibile procedere con il contratto di acquisto a favore dell’Amministrazione comunale, come da noi fortemente auspicato”.

L’isola, ed in particolare la sua torre del ‘500, è in stato di abbandono da parte dei proprietari. Nel 2008 la procura ha anche posto l’immobile sotto sequestro.

“L’isolotto, già riserva naturale, rientra nell’immaginario della nostra costa e non può essere venduto – concludono i promotori della sottoscrizione – . Dimostriamo che la nostra isola non è in vendita. Dimostriamo che la nostra terra ci appartiene”.