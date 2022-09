RAP informa che continuano le attività di recupero di quei siti dove la raccolta dei rifiuti ha subito dei rallentamenti . Contestualmente altre squadre RAP intervengono per rimuovere le discariche di ingombranti illecitamente abbandonati in alcuni siti della città.

Come da programma tra ieri pomeriggio e ieri sera si è intervenuti regolarizzando il servizio di raccolta da cassonetto nelle vie: Silvio Pellico, Corso Calatafimi, altezza Albergo Delle Povere, via Gaspare Palermo, via Paolo Emiliano Giudice, via Vincenzo Errante, via Ferri, via Autonomia Siciliana, via Sardegna altezza Scuola Gandhi, via de Borch, via Centuripe, Largo Campofiorito, via Sagittario, viale Regione Siciliana, bretella laterale ( tratto Trabucco , Oliveri Mandalà).

Sono in corso in queste ore i recuperi nelle vie: Fonderia Orotea , via Cirrincione, Sadat, Rabin, Zona Falsomiele ( Largo delle Rondini, parte di Villagrazia , via Aloi , San Filippo, via Nissa , Troina e Santa Maria Di Gesù). Zona Ospedale Civico ( Li Bassi , San Gabriele Arcangelo).

Stanotte in programma interventi: zona Uditore ( via Leonardo da Vinci, Telesino, via Evangelista di Blasi), via Altofonte altezza civico 89. A seguire completamento Quartiere Montepellegrino

Sono stati rimossi diversi ingombranti

L’elenco delle strade: via Cardinale Borromeo; via Cardinale Dusmet; via Papa Pio X; via Papa Sergio I; via Onofrio Trippodo; discesa Tonnara; piazza Tonnara; via Cardinale Lualdi; via Giuseppe Cafasso; via Lascaris; via del remo; piazza Vergine Maria; via dell’Ancora; via G. Costa; via Schillaci; via Don Lorenzo Milani; via Cardinal Borromeo; via San Giovanni Bosco; via Gregorio Magno Papa; via Altofonte; via Cimbali; via Vergine Maria; Via Bordonaro; via Morici; piazza Vergine Maria; via dell’Ancora; via Caruso; porticciolo Arenella; via Gino Funaioli; via Pietro Ranzano; via Bonanno; via Laudicina; via Barcarello; via Dammuso; via Ennio; via Amorello; via Cavallo; via dei Pescatori; via scalo di Sferracavallo; via Virgilio; piazza Beccadelli; via Marina di Sferracavallo; via San pancrazio; via Ovidio; via Torretta; via Ughetti; via maggiore Amari; via Aristotele; via Santo Giovanni Bosco; via Onofrio Trippodo; via Giuseppe Cafasso;

Interventi straordinari congiunti RAP – RESET relativi agli spazzamenti e diserbi:

Per quanto riguarda le azioni di pulizia straordinaria avviati il 12 settembre dal quartiere 22 (Partanna Mondello) effettuate congiuntamente con la consorella Reset, relativi agli spazzamenti, diserbi, ritiro ingombranti, che sono dei servizi indipendenti alla problematica sui servizi di raccolta da cassonetto, si informa che, come da cronoprogramma dopo avere ultimato, il quartiere 25 (Arenella – Vergine Maria) si sta provvedendo a definire alcune vie di Sferracavallo e dello Zen afferenti al quartiere 21 ( Tommaso Natale – Sferracavallo).

Da lunedì le squadre interverranno in toto sul quartiere 23 ( Pallavicino). Stamattina, alcune attività di diserbo sono state effettuate in via della Resurrezione.

Settimana dal 23 al 30 settembre 2022. Programmazione spazzamento meccanizzato notturno RAP in collaborazione con Amat e Polizia Municipale

A seguire si trasmette la programmazione relativa ad alcune vie dell’ottava circoscrizione che saranno servite la prossima settimana, dal 26 settembre al 30 settembre, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT.

Lunedì 26 settembre: via XX Settembre e via Antonio Pacinotti; martedì 27 settembre: via Nicolò Garzilli e via Giuseppe Giusti; mercoledì 28 settembre: piazzale Bruno Lavagnini; giovedì 29 settembre: via Sammartino ; venerdì 30 settembre: via Ammiraglio Rizzo e via Giuseppe Sciuti.

Stanotte con spazzatrice e moto lambro al seguito si interverrà: in Piazza Diodoro Siculo.

Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici. Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Per consultare la programmazione settimanale del servizio: www.rapspa.it