Alla call hanno partecipato diversi abitanti di Sciacca e anche qualche saccense che ormai vive fuori e che proprio da fuori ha voluto dare il proprio contributo.

Mediante la call si è chiesto ai cittadini di testimoniare, con un post sui social, le idee e i servizi incontrati in occasione di viaggi o vacanze nella convinzione che viaggiare apre la mente e ispira gli animi e che il contributo di idee possa arricchire la nostra città consentendole di risolvere problemi o valorizzare risorse attraverso soluzioni innovative e inedite. Un cambiamento assoluto nel modo di gestire la cosa pubblica, un vero e proprio strumento di partecipazione creativa alla crescita della città.

#AncheASciacca

Per participare è stato sufficiente fotografare l’idea o il servizio che si avrebbe voluto rivedere nella propria città, e condividere la foto su Facebook o Instagram con l’hashtag #AncheASciacca!

Gli utenti che hanno partecipato, hanno dimostrato quanto si possa ancora fare per la nostra comunità raccogliendo gli spunti offerti dalle altre realtà italiane ed europee.

Le 20 idee pervenute sono state raccolte nella pagina Facebook del M5S di Sciacca e rimangono disponibili per la votazione fino al 8 Ottobre. Per votare è sufficiente mettere un like alla foto dell’idea che più piace.