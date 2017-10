Insalata con avocado. Il contorno che cercavate per accompagnare i vostri secondi o da gustare da sola. Pensate come può diventare più piacevole e gustosa la pausa pranzo in ufficio, magari aggiungendo la rucola solo all’ultimo per evitare che a contatto con la citronette e gli altri ingredienti appassisca!

Ingredienti per l’insalata con avocado:

Rucola 80 g

Pomodorini datterini 200 g

Avocado maturo 1

Semi di zucca 20 g

Olive taggiasche 50 g

PER LA CITRONETTE

Succo di limone 1

Peperoncino fresco 2

Olio extravergine d’oliva 40 g

Sale fino q.b.

Pepe nero (facoltativo) q.b.

Preparazione

Potete iniziare mettendo a scolare le olive taggiasche dall’olio di conservazione. Preparate la citronette: prendete i peperoncini freschi (se preferite potete usare dei guanti da cucina, altrimenti ricordate di lavare molto bene le mani dopo averli puliti e affettati, per non rischiare di irritarvi), togliete il picciolo e apriteli per eliminare i semini interni. Quindi affettateli finemente. Spremete il succo di 1 limone, poi filtratelo e versatelo in un vasetto (potete emulsionare la citronette anche in una piccola ciotola usando una frusta a mano o una forchetta). Versate anche 1 pizzico di sale, il pepe (opzionale) e il peperoncino fresco, quindi unite l’olio extravergine d’oliva. Chiudete e agitate il barattolino così da emulsionare il composto e la vostra citronette sarà pronta, versatela in una ciotola dove condirete l’insalata. Lavate e asciugate bene sia i pomodorini datterini che la rucola, quindi dividete i datterini a metà per il senso della lunghezza. Tagliate a metà e pelate l’avocado (se molto maturo potete prelevare la polpa con un cucchiaio), riducete la polpa a dadini. Ora, versate nella ciotola in cui avevate posto la citronette le olive taggiasche, l’avocado e mescolate accuratamente in modo che l’avocado non si ossidi grazie al condimento con la citronette. Unite anche i pomodorini datterino poi la rucola e per finire la nota croccante: i semi di zucca. Mescolate bene e la vostra insalata con avocado.

Buon Appetito!