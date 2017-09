Dopo il successo della prima edizione, lanciata a gennaio 2017, Innovaway si prepara per il secondo appuntamento: la Java Academy, rivolta ai neolaureati, seleziona periodicamente risorse da inserire in un percorso di formazione in ambito sviluppo Java della durata di 4 settimane, pari a 160 ore, con un percorso aggiuntivo di affiancamento in azienda della durata di 320 ore.

I corsi sono finalizzati all’inserimento lavorativo con coinvolgimento su progetti specifici. L’area IT di Innovaway risponde globalmente alle necessità informatiche e tecnologiche dei clienti con un team di esperti in grado di analizzare e progettare, attraverso metodologie consolidate, un’ampia gamma di servizi per affrontare le sfide dell’innovazione, del cloud, del mobile, dei social e dei big data, dalla progettazione alla realizzazione fino alla manutenzione e gestione.

Assunzioni a tempo indeterminato

Non solo Academy: Innovaway offre anche immediati contratti di lavoro a tempo indeterminato per i candidati con profili Java con maturata esperienza sia a livello senior che junior, attitudine al problem solving e forte orientamento alla qualità dei progetti e dei servizi. Le assunzioni interessano le sedi di: Napoli, Roma, Bologna e Milano. Non solo Java: Innovaway offre opportunità anche per 10 analisti programmatori Cobol cics db2 per attività di sviluppo in ambito bancario.

Come candidarsi

Per candidarsi alle opportunità di lavoro o alla Java Academy occorre semplicemente inviare il proprio CV attraverso la sezione Lavora con noi del sito Innovaway o scrivere all’indirizzo recruitment@innovaway.it