Mercoledì 27 settembre alle 11, nell’aula magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania, il dott. Ernesto Ciorra (Head of Innovation and Sustainability, Enel) terrà la conferenza dal titolo“Open Innovation in Enel”.

L’evento organizzato dal prof. Antonio Terrasi (dipartimento di Fisica e Astronomia), ha lo scopo di presentare il modello di Innovazione adottato da Enel a livello internazionale, con uno specifico focus sulle attività di Open Innovation presso l’Innovation Lab/Hub di Enel in Italia, realizzato a Catania nella zona di Passo Martino.

Consorzio Arca scelto da Enel come partner

Arca è stata scelta come partner da Enel per la gestione dell’acceleratore di imprese ENEL Innovation Lab che il gruppo sta avviando nel campus tecnologico di Catania.

La partecipazione all’evento è una importante occasione per consolidare l’ecosistema regionale dell’innovazione in campo energetico con la realizzazione di un’infrastruttura proiettata sui mercati internazionali.

Il modello agirà da acceleratore di startup facilitando la coesione tra la ricerca di base e quella applicata in ambito energetico. Tutto questo con l’obiettivo di creare un network di competenze, idee ed opportunità di business. Il convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano concretizzare idee innovative (imprenditori, giovani dottorandi, assegnisti, ricercatori, etc…) utilizzando il supporto di una grande realtà internazionale quale Enel.

A conclusione della conferenza, sarà data la possibilità a tutti i presenti di partecipare ad una discussione aperta con domande e interventi.

L’evento, che si concluderà entro le ore 13:30, sarà tenuto alla presenza di figure cardine del mondo della ricerca, dell’Università e del mondo produttivo in Sicilia.

Enel è impegnata nello sviluppo innovativo del settore energetico, promuovendo l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali come IoT, Big Data, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata. Nell’ambito di tale impegno, l’Enel Innovation LAB, ha lo scopo di stimolare ricerca e innovazione nel settore energetico attraverso la creazione di un campus tecnologico e un acceleratore di imprenditorialità.

Ecco come richiedere un incontro con Enel

Le startup che entreranno nel programma del LAB potranno contare sul coaching dei manager Enel e di ARCA, ricevere supporto per lo sviluppo delle loro tecnologie, testare le soluzioni negli impianti e nelle strutture del Gruppo ed accedere ad un network internazionale di partner, venture capital e ad oltre 61 milioni di clienti nel mondo.

Vuoi richiedere un incontro con i referenti di Enel e presentare la tua impresa?

Vuoi conoscere in anteprima la call di Open Innovation e gli ambiti di interesse?

Invia una mail a enelinnovationhub@consorzioarca.it e prenota il tuo incontro.