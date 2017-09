Nella seconda giornata di S@lute – il Forum dell’innovazione per la salute in programma al Centro Congressi Roma Eventi, il 20 e 21 settembre – sono stati premiate le eccellenze progettuali del panorama salute italiano.

Cos’è il premio “Innova S@lute”

Il Premio Innova S@lute è il contest lanciato da FPA e Allea con il supporto incondizionato di Teva Italia per valorizzare progetti che possono dare risposte concrete a crescenti bisogni di salute. Tra i 112 progetti in gara, 6 idee innovative si sono aggiudicate la vittoria.

Menzione speciale a Innova S@lute per l’Ismett di Palermo

Una menzione speciale è andata al progetto “Il sistema di controllo integrato” dell’ISMETT IRCCS di Palermo, che si è classificato al terzo posto nella categoria “Amministrativo-gestionale”. Il progetto consiste in uno strumento che integra le informazioni derivanti dalla contabilità generale e dalla cartella clinica elettronica per monitorare l’utilizzo delle risorse impiegate nei processi clinico-amministrativi e valutare le performance aziendali. Per ulteriori informazioni http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/il-sistema-di-controllo-integrato.

“Ormai è chiaro a tutti che il digitale è l’ecosistema in cui il settore della sanità si troverà a operare nel brevissimo futuro. Tutti gli operatori della filiera devono rendersene conto e smettere di pensare all’innovazione tecnologica come a un semplice tassello delle politiche per la salute. La sfida è sfruttare la disruptive innovation per crescere e creare benessere equo e sostenibile per tutti. S@lute 2017, anche quest’anno, è stata della partita, sostenendo chi innova, rischia e cerca nuove strade.” commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA.

“Il Premio Innova S@lute ha mostrato come l’innovazione ci sia, ma sia spesso nascosta: per portarla allo scoperto basta dare voce ai soggetti pubblici e privati impegnati sui territori e offrire uno spazio di visibilità a chi si confronta ogni giorno con problemi e relative soluzioni. Il numero maggiore di progetti è stato presentato dalle strutture della sanità pubblica e privata, ma grande è stata anche la partecipazione di startup e piccole e medie imprese innovative”.

“Questa terza edizione di S@lute ha voluto dar voce ai molteplici aspetti dell’innovazione, favorendo la condivisione delle informazioni e l’incontro di visioni diverse. Perché l’Italia non è seconda a nessuno su idee e progettualità, anche nel campo della salute. L’elevato numero di richieste di partecipazione al contest Innova Salute – 112 progetti, con un incremento del 10% rispetto all’anno scorso – dimostra quanta sete di cambiamento ci sia. Noi di S@lute 2017 stiamo facendo la nostra parte, ma è necessario il lavoro di tutti, e soprattutto una direzione condivisa.” afferma Alessandro Beulcke, presidente Allea.