Tragedia, a Palermo, a causa di un incidente domestico. Due fratellini, rispettivamente di due e quattro anni, hanno ingerito un prodotto per sturare lavandini. La sostanza che hanno ingerito sarebbe tossica e corrosiva.

La vicenda

I piccoli avrebbero approfittato di un momento di distrazione della madre per ingerire la sostanza, mentre giocavano. La madre,27 anni e separata, si trovava in quel momento in un’altra stanza, insieme al padre disabile. Tornando in cucina, avrebbe trovato i figli sdraiati a terra, preda di gravi spasmi muscolari e avrebbe tempestivamente chiamato i soccorsi. La polizia, tuttavia, sta continuando a indagare per ricostruire la dinamica della vicenda.

Uno dei due bambini sarebbe grave e si trova intubato, in coma farmacologico, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Sofia. Avrebbe riportato danni all’esofago e i medici si sono riservati la prognosi. L’altro bambino è in osservazione nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale «Vincenzo Cervello».