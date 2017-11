Il Comune di Palermo e lo staff statistica hanno reso nota l’analisi condotta registrando i dati sugli incidenti stradali relativi all’anno 2016. L’esito non è positivo per la città: si alza la percentuale di incidenti stradali.

I dati

I dati riguardanti il 2016 riportano un picco di crescita del 7,2% in più rispetto al 2015 per quanto riguarda i sinistri tra auto. Ma la ricerca rivela che anche i feriti riportano un considerevole +12,5% e i decessi sulla strada sono passati da 18 a 25, per un totale di +38,9%. A Palermo, nel 2016, si è verificato un numero esorbitante di incidenti stradali con conseguenti lesioni gravi e meno gravi a persone (ben 2.256). Tra questi sono 25 le persone che hanno perso la vita entro il trentesimo giorno dall’incidente. Molto alto anche il numero dei feriti: 3.136.

Poca sicurezza stradale

Il quadro rivelato dall’anali sono sconfortanti soprattutto se messi a confronto con le percentuali nazionali che, laddove registrano un minimo incremento degli incidenti pari a +0,7% e dei feriti a +0,9%, riescono a respirare una boccata d’aria fresca monitorando una diminuzione dei decessi pari a -4,2%. La Sicilia, più che le altre regioni, conferma dunque l’emergenza di sicurezza sulle strade.