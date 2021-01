Uno scontro violentissimo ieri sera lungo l’autostrada A19 nei pressi della svincolo di Casteldaccia a pochi chilometri da Palermo. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, tra un furgone su cui viaggiava la vittima e un camion fermo sulla A19, in corsia di emergenza. Il bilancio è di un morto e sei feriti.

La visibilità sulla strada era molto scarsa in quel momento a causa di un violento acquazzone che in quel momento si stava abbattendo in quella zona. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla polizia stradale di Buonfornello.

La vittima è Pietro D’Arrigo, 55 anni, di Borgetto che viaggiava insieme a sei operai. L’autostrada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico dove purtroppo è deceduto. I sei operai rimasti feriti sono stati trasportati negli ospedali Buccheri La Ferla, Ingrassia e Policlinico.

