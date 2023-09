Incidente mortale a Palermo questa mattina alle 10,30 in viale Lazio. Una donna di 76 anni, Maria Bignardelli, è stata investita da un camion dell’esercito. La donna residente in zona, stava attraversando la strada all’incrocio con via delle Alpi quando è stata centrata dal mezzo dell’esercito. A nulla sono serviti i soccorsi: il personale del 118 infatti ha provato a rianimarla per diverso tempo, ma non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo.

Pare che la vittima, che abitava a pochi metri dal luogo dell’incidente, stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali ed è stata travolta mentre si trovava nella corsia di emergenza.

Al volante c’era un militare di 49 anni (A. C. le iniziali), con una lunga esperienza alla guida di mezzi pesanti o speciali, che adesso rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Il tratto di viale Lazio fra viale delle Alpi e via Aquileia è stato chiuso ed è stato deviato anche il percorso degli autobus che attraversano quella zona. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, intervenuti la polizia municipale e i carabinieri.