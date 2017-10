Grave incidente ieri notte nelle strade periferiche di Marsala, in corrispondenza dell’incrocio tra le contrade Catenazzi, Pecorume e Cutusio.

Due auto coinvolte

Si sono scontrate violentemente una Ford Focus guidata da un uomo di 52 anni e una Lancia Y scura guidata da una donna di 63 anni. Entrambi hanno riportato gravi ferite ma è in particolare lo stato di salute della donna ad essere allarmante. I primi soccorsi hanno estratto quest’ultima dall’auto, che per la violenza dell’impatto si è ritrovata incastrata nel canale di scolo, e le hanno riconosciuto un allarme da codice rosso. La donna, le cui iniziali sono G.G, ha riportato in prima diagnosi un trauma cranico e molti traumi in tutto il corpo.

Un punto già noto per la pericolosità

Dopo i primi rilevamenti della squadra di infortunistica della polizia municipale di Marsala, guidata dal capo Tommaso Trapani, le auto sono state sequestrate e lungo la strada è stata ripristinata la viabilità. Si attendono ora le perizie che spiegherebbero le cause che hanno portato a uno scontro così duro. Nella speranza che questi accertamenti possano non solo spiegare le cause dell’incidente ma anche aiutare le autorità ad aumentare le misure di sicurezza della zona in quanto non è certamente la prima volta che vengono registrati incidenti di tale gravità nei numerosi incroci “maledetti” della periferia lilybetana.