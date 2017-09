Incendio a San Martino delle Scale, un monrealese di 62 anni. V.M., finisce nei guai. I carabinieri gli hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’accusa di incendio boschivo colposo.

L’uomo è ritenuto responsabile del rogo che il 15 e 16 giugno del 2016, partendo dal Monte Caputo di San Martino delle Scale, si è propagato fino a Piano Geli, danneggiando anche parte delle mura più esterne del Castellaccio.

Le indagini condotte dalla stazione del carabinieri di San Martino delle Scale hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda.

I carabinieri hanno accertato che in quel giorno l’uomo ha appiccato un incendio in via m. 15 di San Martino delle Scale all’interno del proprio appezzamento di terreno, con l’intento di procedere alla pulizia delle sterpaglie.

Fiamme spinte dal vento

A causa delle condizioni metereologiche caratterizzate dal forte vento e dalle alte temperature, lo stesso non riusciva più a controllare la progressione delle fiamme e, vista la situazione critica, decideva di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palermo che sono riusciti a bloccare l’avanzare del fuoco ma non a spegnerlo definitivamente.

Il giorno successivo, con le forti raffiche di scirocco fin dalle prime ore del mattino, l’incendio riprendeva forza e divampava in tutta l’area, venendo spento solo grazie all’intervento dei canadair.