Il forte vento di scirocco che flagella la Sicilia da alcune ore ha alimento una serie di incendi nella provincia di Palermo.

Ancora una decina sono ancora attivi nonostante l’intervento dei forestali e dei vigili del fuoco.

A causa del vento non si sono potuti levare in volo gli elicotteri, mentre i Canadair hanno fatto già ritorno alla base per la scarsa visibilità.

Le zone interessate dai roghi sono Carini, tra contrada Guardiola e Montagna Longa e a Corleone, in contrada Manosella, dove sono stati già divorati diversi ettari di bosco e macchia mediterranea.

Altri due gli incendi a Borgetto, nella zona di Bosco Balata e nei pressi del santuario di Romitello. Altri roghi ad Altavilla Milicia, a Sciara, in contrada Motta San Calogero e a Caltavuturo in contrada Mandragiumento.

Due gli incendi a Caccamo, nelle contrade Noce e in Santa Maria. Tutte le squadre antincendio sono impegnate su più fronti. A dare manforte ai pompieri e forestali, anche i volontari della protezione civile.

