Il Truck Tour Banca del Cuore stazionerà su Via Turati, adiacente al Teatro Politeama, da domenica 1 a martedì 3 ottobre, a Palermo. La più importante Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare mai realizzata nel nostro Paese, per la salute del cuore degli italiani promossa dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI.

Il progetto prevenzione e il Tour nazionale

La Banca del Cuore è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Gulizia che quest’anno, grazie al Truck Tour, sta raggiungendo migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l’intero territorio nazionale. Il Jumbo Truck, appositamente allestito per lo screening approfondito e gratuito di prevenzione cardiovascolare, nei prossimi 5 mesi farà tappa al centro di 36 città italiane: dopo essere stato ad Ancona, Teramo, Bari, Lecce, Matera, Cosenza, Catanzaro, Napoli, Avellino, Roma, Viterbo, Perugia e Firenze, Torino, Genova, Nuoro, Cagliari e Palermo proseguirà per Catania, Viareggio, Livorno, Pistoia, Bergamo, Trieste, Venezia – Mestre, Trento, Vicenza, Bologna, Rimini, Bolzano, Milano.

Un’iniziativa vicina ai cittadini

“Il Truck Tour Banca del Cuore ci permette di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nel cuore pulsante di 36 delle principali città italiane. I 3800 tra donne e uomini visitati nelle 18 città nelle quali si è recato già il Truck, stanno a testimoniare l’attenzione che i cittadini hanno verso la prevenzione, ad iniziare dalle malattie cardiovascolari. –ha dichiarato Michele Gulizia– Presidente della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di ANMCO e Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania. – Un dato che conferma di quello che è emerso, grazie alla diffusione capillare del Progetto Banca del Cuore, in questi due anni: le circa 18.000 persone visitate, tra le quali è stato possibile identificare 231 casi (l’1,3%) con anomalie a livello cardiovascolare, pregressi infarti e fibrillazione atriale in persone ignare di aver tale situazione.”

Tappa di 3 giorni a Palermo

Nei tre giorni di permanenza a Palermo chi si recherà sul Truck Tour Banca del Cuore potrà effettuare gratuitamente uno screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di: esame elettrocardiografico e screening aritmico, rilievo della pressione arteriosa, prelievo di una goccia di sangue dal dito per la determinazione di tutto il profilo lipidico – colesterolo totale, HDL, LDL, calcolato COL/HDL, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata – storia clinica e farmaci assunti. Inoltre, al termine della visita ogni cittadino riceverà la stampa del proprio elettrocardiogramma, dello screening metabolico, del proprio rischio cardiovascolare e un kit di 7 opuscoli realizzati da “Fondazione per il tuo cuore” sulla prevenzione cardiovascolare.

Cos’è BancomHeart?

Dopo gli esami a tutti verrà consegnata gratuitamente la propria BancomHeart, la card di Banca del Cuore. Una card unica al mondo, grazie alla quale i possessori possono prendersi cura meglio del proprio cuore, anche lontano da casa, in viaggio o quando non si ha la possibilità di raggiungere il proprio medico. Le informazioni mediche raccolte vengono custodite nella “Banca del Cuore”: una cassaforte digitale dove le informazioni mediche relative al cuore sono sempre disponibili e consultabili da ciascun singolo utente. Infatti, la BancomHeart, grazie alla password segreta conosciuta solo dall’utente, consente di connettersi alla Banca del Cuore via internet dall’Italia e dall’estero, e di vedere o scaricare il proprio elettrocardiogramma e i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera.

Calda accoglienza di Orlando e delle istituzioni

“Esprimo un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa manifestazione che ha una grande valenza sociale, svolgendo l’essenziale attività di prevenzione ed informazione che è alla base di un “percorso comunitario” di tutela della salute di tutti i cittadini. ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Una iniziativa che unisce negli intenti l’importante impegno e la sensibilità di un ente privato e l’attenzione della pubblica amministrazione. Una unità di intenti ed una capacità di lavorare in sinergia che rappresentano un modello operativo che speriamo di poter ripetere in futuro.

“Siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un’importante operazione di cultura preventiva, che permette di porre l’attenzione nei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso dimenticata in modo superfluo. Abbiamo anche un altro motivo di vanto che sia stato un nostro conterraneo ad aver immaginato e realizzato una così importante iniziativa. Il prevenire le malattie cardiologiche, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra Regione e dei tanti che la visitano.” ha evidenziato Giacomo Chiarandà – Presidente ANMCO Sicilia.

Non solo prevenzione

All’interno del Truck Tour Banca del Cuore, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, vi è un’area attrezzata dove saranno tenuti eventi scientifici divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre a incontri/dibattiti/tavole rotonde con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare globale.

“Il lavoro rivolto alla prevenzione cardiovascolare è uno dei punti qualificanti delle iniziative della Fondazione per il tuo Cuore dei cardiologi ospedalieri ANMCO. Il Truck Tour Banca del Cuore ha proprio, fra l’altro, l’intento di ridestare l’attenzione alla prevenzione cardiovascolare anche da parte dei medici, spesso messa in secondo piano. L’auspicio è che l’occasione della tappa del Tour a Palermo sia di stimolo per l’acquisizione di una maggiore attenzione, strutturata e strutturale, per ridurre la triade DOC (Diabete Obesità Ipercolesterolemia) che sono i maggiori induttori delle malattie cardiovascolari” ha sottolineato Giovanna Geraci, Consigliere del Direttivo Nazionale ANMCO.

Previsti incontri tematici

In particolare, saranno al centro di degli incontri, organizzati sul Truck, tematiche come, ad esempio, l’ipercolesterolemia – secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti dal Documento di Consenso intersocietario, multidisciplinare, ANMCO, Istituto Superiore di Sanità e altre 15 società scientifiche (GIC 2016, Vol 17, suppl. 1 al n.6), la fibrillazione atriale e i tromboembolismi polmonari e periferici, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti nei Documenti di Consenso intersocietari ANMCO e nelle più recenti pubblicazioni scientifiche 2016.

Date e orario apertura Truck Tour BANCA DEL CUORE

da domenica 1 a martedì 3 ottobre

Via Turati, adiacente Teatro Politeama

dalle 09.00 alle 19.00