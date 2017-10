Nella lunga attesa fino al 2019 , per goderci l’ultima stagione del Trono di Spade, vi proponiamo una lista dei luoghi dove le stagioni della serie più amata sono state girate e, soprattutto, che potete visitare nella realtà.

Ecco le location de Il Trono di Spade:

Il sentiero del Re – Ballymoney, Irlanda del Nord

Voi potete volare in Irlanda del Nord e passeggiare per il luogo conosciuto come The Dark Hedges, circondato da 200 alberi di faggio. Il Sentiero del Re nella serie è la via che collega il nord col sud. All’inizio, nella prima stagione, lo vediamo per la prima volta quando Ned Stark e le sue figlie lo percorrono per arrivare ad Approdo del Re.

Mare Dothraki – Bardenas Reales, Spagna

Questo paesaggio semi-desertico nel sud-est della Navarra, con le sue formazioni rocciose e scarsa vegetazione, è stato uno delle numerose locations per il Mare Dothraki.

Alto Giardino – Almodóvar del Rio, Spagna

Sede di Casa Tyrell, una delle più grandi e ricche dei Sette Regni, incanta per la sua bellezza. Le mura sono coperte di viti in fiore, i suoi cortili sono arricchiti da fontane, rose e musica. Il vero castello medievale di Almodóvar del Rio, nella provincia di Cordova, si presta perfettamente a rappresentare Alto Giardino.

Meereen – Klis, Croazia

Se vi recate in Croazia la vista della fortezza medievale di Kils, tra le montagne rocciose a nort-est di Spalato, non passa inosservata. I fan della serie riconosceranno la città di Meereen, la più grande e più a nord città della baia degli schiavisti dove è avvenuta la ribbellione degli schiavisti nella quinta stagione.

Approdo del Re – Dubrovnik, Croazia

Dubrovnik è forse tra i luoghi più conosciuti che hanno ospitato le riprese de Il Trono di Spade.

Approdo del Re – Girona, Spagna

Il Tempio di Baelor, nel cuore di Approdo del Re, ha dato vita ad alcune scene più memorabili della serie. In realtà il tempio ha avuto 3 locations differenti nel corso delle riprese. Ned Stark ha incontrato il suo destino a Fort Maoel (Malta), Cercei ha mostrato il suo nuovo taglio di capellisulla scala dei Gesuiti di Dubrovnik, mentre Jamie è intervenuto per bloccare la “walk of shame” di Maergery sulla scalinata della cattedrale di Girona.

Dorne – L’Alcazar di Siviglia, Spagna

Qualunque siano i vostri sentimenti sulla trama di Dorne (secondo alcuni deludente e superflua), penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che questo sia il luogo perfetto per rappresentare il Palazzo di casa Martell. L’Alcazar di Siviglia è iscritto nell’elenco del Patrimonio Mondiale dellUnesco ed è uno dei palazzi in uso più antichi.

Braavos – Girona, Spagna

La città di Braavos è il teatro delle tante avventure di Arya Stark. Girona è una città dallo spirito medievale. Vicoli, cave di ciottoli, stradine strette, hanno creato l’effetto di un labirinto di illusione e inganno.

Yunkai – Ait ben Haddou, Marocco

Per rappresentare Yunkai, la seconda città della Baia degli Schiavisti, i creatori de Il Trono di Spade hanno scelto un altro Patrimonio mondiale dell’Unesco: l’oasi di Ait ben Haddou, oltre le montagne dell’Atlante. Nella serie possiamo vedere Daenerys marciare verso le mura della città ed essere accolta al grido: “Mysha, Mysha!”, madre. Diverse scene sono state girate appena fuori dal villaggio, presso Ouarzazate, luogo utilizzato anche per i classici cinematografici come I banditi del tempo, La mummia, Il gioiello del Nilo, Il Gladiatore.

Isole di Ferro – Ballintoy, Irlanda

Le Isole di Ferro sono descritte come grigie e in generale non troppo invitanti. Ciò nonostante le zone dell’Irlanda del Nord scelte per rappresentarle sono decisamente incantevoli, ricche di gente affascinante e di caratteristici porticcioli. Il Porto di Ballintoy è la location di Porto Nobile dove nella seconda stagione Theon pre-Ramsey torna a casa e riceve un caloroso benvenuto da parte del padre.

Nord del Muro di Ghiaccio – Parco Nazionale di Vatnajökull National Park, Islanda

Non stupisce che i creatori della serie abbiano scelto il Parco Nazionale di Vatnajökull per filmare le scene a Nord del Muro di Ghiaccio, che hanno fatto da sfondo a tante scene con protagonista l’amato Jon Snow. I paesaggi mozzafiato dell’Islanda sono pieni di fiumi, grotte di ghiaccio, cime nevose e massicci ghiacciai.

Grande Inverno – Strangford, Irlanda del Nord

Ultimo luogo sulla nostra lista, ma di certo non meno importante, è Grande Inverno, la dimora dell’amata famiglia Stark. Winterfell il luogo dove tutte le avventure della nostra serie preferita sono iniziate. Castle Ward in Irlanda del Nord offre ora una varietà di tour e attività dedicate a Il Trono di Spade, tra cui tiro con l’arco e banchetti medievali.