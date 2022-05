Da Catania a Fiumefreddo, su un treno regionale Pop di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Il Trofeo Senza Fine, che sarà consegnato al vincitore del Giro d’Italia 2022, ha viaggiato oggi in Sicilia su un convoglio con una livrea rosa in onore della più prestigiosa gara ciclistica italiana.

Il viaggio del Trofeo a bordo di un treno del trasporto regionale è una delle iniziative di Trenitalia per il Giro d’Italia, di cui è Official Green Carrier.

Il treno straordinario allestito in occasione della quinta tappa della 105° edizione del Giro, la seconda in Italia dopo le prime in Ungheria, è partito dalla stazione di Catania Centrale ed è arrivato sino a Fiumefreddo di Sicilia, accompagnando e affiancando la carovana rosa che ha poi proseguito il suo percorso sino a Messina, luogo di arrivo della frazione.

Il Gruppo FS Italiane affianca per il terzo anno consecutivo la stagione del grande ciclismo italiano, nella convinzione che i valori dello sport si sposano con la valorizzazione del territorio e con la sostenibilità. Per il secondo anno Trenitalia è anche sponsor della Maglia verde Ride Green assegnata al vincitore della Classifica prova regolarità a squadre. Trenitalia è presente in tutti i villaggi del Giro d’Italia, con uno stand alla partenza e all’arrivo delle diverse tappe.

Anche quest’anno, inoltre, Trenitalia partecipa con il proprio team di ciclisti al Giro-E, l’evento eco-sostenibile dedicato alle biciclette elettriche che si svolge parallelamente alla Corsa Rosa e che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza emozionante, percorrendo parte del tracciato di gara dei professionisti. Grande novità del 2022 per il Giro-E è l’EXPO-E Village, presente esclusivamente nelle città di Catania (svoltosi a Piazza Duomo negli scorsi 8 e 9 maggio), Napoli (Mostra d’oltre Mare, 14 maggio), Torino (Parco del Valentino, 21 maggio) e Verona (Fiera, 29 maggio).

In Sicilia sono 25 i treni Pop in circolazione, a cui, a partire dalla prossima estate, si affiancheranno 22 treni Blues a doppia alimentazione, diesel ed elettrica.

Per gli amanti delle bici – che sui treni regionali siciliani viaggiano gratis – Trenitalia ha dedicato anche un travel book sulle Ciclovie con 20 proposte per altrettanti percorsi ciclabili a portata di stazione. Ogni itinerario è corredato da foto, cartine, percorsi, informazioni turistiche e alcune curiosità.