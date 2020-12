Non soltanto il progetto del ponte sullo Stretto, del quale al momento forse la Sicilia può fare a meno, ma tanti altri progetti regionali sono stati completamente esclusi dai finanziamenti del Recovery Plan.

Non c’è il recupero dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, che doveva diventare un centro di produzione cinematografica, l’aeroporto internazionale a Milazzo, il nuovo porto di Marsala, ne la metropolitana di Palermo.

“Oggi che siamo alle battute finali dell’immaginifico ‘Recovery Plan’, appare davvero preoccupante leggere di come, in nessuna delle bozze circolate, compaia il Ponte sullo Stretto. L’estromissione del Ponte, maturata fra slogan e vere e proprie prese in giro come il tunnel o la funivia dello Stretto, rappresenta certamente il più grave fra gli schiaffi inferti dal Governo Conte ai sogni e alle necessità della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno d’Italia” ha commentato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone.

“Oggi – prosegue Falcone – purtroppo dobbiamo prendere atto della realtà: la Sicilia e il Sud saranno esclusi da una svolta di tale portata grazie a una precisa scelta politica del Governo Conte”.

Ma Cancelleri lrisponde alle critiche dicendo : “Nel Recovery Plan nazionale potevano entrare solo opere per cui c’è un progetto definitivo. E non è il caso del ponte sullo Stretto”.

Cosa c’è incluso invece di siciliano nei finanziamenti del Recovery Plan, ben poco! Il potenziamento della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina (precisando che si tratta della velocizzazione e non dell’alta velocità), il completamento dell’autostrada Ragusa-Catania, la costruzione dell’auditorium presso l’ex manifattura dei Tabacchi di Palermo e una serie di investimenti sulle infrastrutture digitali e il contrasto al rischio idrogeologico.

Restano fuori il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela, la superstrada tra Gela e Castelvetrano e varie altre arterie locali, il progetto per il recupero di 65 tonnare e tanto altro, tutto contenuto nel progetto stilato dalla Regione.

LEGGI ANCHE

MESSINA, FALSI MATRIMONI PER OTTENERE LA CITTADINANZA

CORONAVIRUS, I DATI IN SICILIA E IN ITALIA (8 DICEMBRE)