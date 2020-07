Il Napoli passa a Marassi, battuto il Genoa 2-1

GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Roma e si lascia alle spalle il Milan in classifica: gli uomini di Gattuso si impongono per 2-1 nella mai banale trasferta di Genova: i partenopei mettono in discesa la sfida col gol di Mertens, poi il pareggio del Grifone con Goldaniga e il sigillo decisivo del neo-entrato Lozano. Per gli azzurri resta ampio il margine dal quarto posto occupato dall’Atalanta, il Genoa rimane invece inguaiato in una lotta per la salvezza quantomai agguerrita: la vittoria del Lecce contro la Lazio non aiuta, anzi fa sprofondare i liguri al terzultimo posto, sempre a quota 27 punti. La sfida odierna del “Ferraris” parte col piede giusto per il Napoli. Al 7′ Elmas va a segno punendo Perin da pochi passi: trascorre pero’ qualche minuto prima dell’annullamento a causa di un fallo di mano precedente di Manolas, rettificato grazie al Var e alla conferma del direttore di gara Mariani al monitor. Il primo tempo e’ dominato dagli ospiti, seppur al 35′ il Genoa sfiori il vantaggio con il tiro di Cassata, stampatosi sul palo dopo l’intervento di Meret. Pochi secondi prima dell’intervallo, ecco il gol che sblocca la gara: Mertens viene servito da Insigne dai venti metri, stoppa e indirizza la palla nell’angolino basso al 46′. Passano pochi istanti dall’inizio della ripresa e il Genoa ristabilisce gli equilibri: angolo battuto con i giri giusti da Schone, Goldaniga anticipa tutti e incorna nel sacco per l’1-1 al 49′. Nell’ultima mezz’ora Gattuso azzecca i cambi, inserendo Lozano che va in gol a 3 minuti dal suo ingresso: lancio in profondita’ di Fabian Ruiz per il messicano che brucia Biraschi in velocita’ e finalizza a tu per tu con Perin al 66′.

08-Lug-20 21:30