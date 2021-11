Secondo i dati diffusi nel r eport dell’ufficio scolastico della Sicilia, nella settimana 8-14 novembre l’incidenza degli alunni positivi al covid risulta dello 0,17%, leggermente in aumento rispetto al dato della settimana precedente e stazionaria rispetto alla prima settimana di rilevazione.

Nel dettaglio, su 635.600 alunni della scuola dall’infanzia a quella di secondo grado, 1.112 sono risultati positivi con 358 classi su 33.853 totalmente in quarantena. Su 69.752 docenti 216 sono positivi e su 18.364 impiegati Ata sono risultati positivi in 36.

Notizie poco confortanti arrivano anche dal monitoraggio delle Fondazione GIMBE, dal quale emerge che per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale i nuovi casi settimanali (+27%) positivi al Covid, con una media mobile a 7 giorni più che quadruplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 9.866 il 23 novembre.

Si rileva anche un aumento nei decessi (437 vs 402), di casi attualmente positivi (154.510 vs 123.396), persone in isolamento domiciliare (149.353 vs 118.945), i ricoveri con sintomi (4.597 vs 3.970) e le terapie intensive (560 vs 481).

Sul fronte ospedaliero si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +15,8% in area medica e +16,4% in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, al 24 novembre il 79,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+34.657 rispetto alla settimana precedente) e il 76,7% ha completato il ciclo vaccinale.