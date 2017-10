Ci sarà tanto glamour nella notte più misteriosa e dark dell’anno. Il 31 ottobre, dalle ore 22,00 Villa Boscogrande a Palermo, ospiterà il Black Carpet, la notte delle streghe accompagnata dalla moda. Andrà in scena lo stile che non sussurra ma ostenta con classe e con tutta l’audacia di farsi notare. Lunghezze, spacchi e cristalli saranno il filo rosso dell’evento organizzato da Sis Dandify dell’imprenditrice Silvia Spoto, con le pubbliche relazioni di Eva Carieri che sarà anche la testimonial di Giovanni Cannistrà, uno degli stilisti presenti in passerella, insieme aImpero Couture, marchio made in Italy che ha affidato la sua immagine a Katherine Kelly Lang la Brooke della soap Beautiful, e alla moda dei fratelli Mangano.

Il look, nel mood della serata, sarà realizzato da Zappa Parrucchieri e dal trucco delle sorelle Costanzo e dalla make up artist Desirèe Billitteri. Direttore artistico Luca Lo Bosco, service Andrea Scimò, voce narrante della serata il conduttore radiofonicoAlex Borghini ed esibizione al violino di Federica Mosa. Dj set di Extravaganze Nightlife. Durante la notte del Black Carpet sarà presentato un abito, un iconic dress, ideato dal marchio Impero e dedicato alla Sicilia e alla città di Palermo. Partner della serata Autosystem.

La moda in passerella

Nella sala affrescata, al piano superiore della dimora nobiliare del ‘700, che fu set cinematografico del Gattopardo, sarà offerto ad un pubblico d’elite, con tavolo riservato e champagne di ottime annate, un fashion show multibrand, ripreso da maxi schermi durante il suo percorso e affidato alle modelle dell’agenzia Why Not di Luca Lo Bosco. A raccontare la loro storia, attraverso le proprie collezioni moda, saranno: Giovanni Cannistrà couturier catanese, amato dalla nobiltà, con le sue evoluzioni sartoriali. Preziosi tailleur dall’inaspettato eclettismo mediterraneo grazie a body preziosi.

L’evento

Sfilano glaciali regine con, sulla pelle, ricamati i simboli di una Sicilia ricca di storia, ricordi di feste e tradizioni. Bambole di lusso ironiche e garbate, divine creature giocano con preziosi pizzi e lucidi satin dalle fantasie folk. I Mori, il Carretto e i Paladini di Francia; Luigi Auletta di Impero Couture, brand di alta moda, noto per le collaborazioni oltreoceano e per la testimonial Katherine Kelly Lang, la bionda Brooke della soap opera Beautiful. Nella collezione 2018 sono stati creati 5 abiti, per cinque regioni Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, mostrati nel mondo in rappresentanza dell’italian style.

Una storia di successo Made in Italy

Prendono il nome di Roma, Napoli, Milano, Venezia e Palermo. L’abito Palermo ritrae simbolicamente la cultura siciliana con la Sacra Vergine, per il ruolo della religione per il popolo, la Triscele della bandiera siciliana, gli agrumi e raffigurazioni di siciliani anziani e bambini in corsa, nell’unione di passato e futuro; I fratelli Mangano, presentano la capsule collection Flowers and dolls, insieme alla loro storia di successo Made in Italy iniziata nel 1986, dal ripostiglio sotto casa per arrivare, in pochi anni, ad un’azienda con centinaia di collaboratori e fashion boutique in Italia e all’estero. Dal 2009 presenti anche in Cina con la nuova società con sede a Shanghai. Ogni linea viene creata dopo un’attenta analisi e ricerca delle ultime tendenze, ogni capo viene realizzato attraverso un’accurata selezione di materie prime, andando oltre i soliti canoni di stile, definendo un nuovo trend cosmopolita e deciso.