Tra pochi giorni i bambini di tutto il mondo entreranno negli abiti spaventosi di Halloween e quest’anno il Centro Commerciale Forum Palermo ha organizzato una festa a tema horror. L’appuntamento è previsto per lunedì 30 e martedì 31 ottobre 2017 dalle ore 16 alle ore 20.

Alla ricerca del drago

Gli spettacoli in programma seguiranno un tema unico che ruota attorno alla storia della misteriosa scomparsa di un drago marino che i piccoli protagonisti dovranno cercare. I bambini saranno coinvolti in attività magiche che aiuteranno il pirata Jack e la sua ciurma a ritrovare l’amico drago. Si prepareranno pozioni e incantesimi per far ricomparire il drago perduto. Saranno presenti anche altri personaggi spaventosi e fantastici come i componenti della famiglia Addams, Malefica, Gertrude e i Ghotsbusters.

Il salone della bruttezza

Il Forum Palermo aprirà nella Piazza Fashion anche un Salone della Bruttezza in cui i bambini potranno truccarsi e vestirsi in pieno look di halloween. Una streghetta si occuperà dei suoi piccoli ospiti e offrirà nuvole di zucchero filato. Sarà possibile anche posare per avere le foto ricordo.

Gli spettacoli avranno inizio ogni ora a partire dalle ore 16 fino alle ore 20 e si svolgeranno lunedì 30 ottobre e martedì 31 ottobre. Tutte le attività saranno gratuite e non c’è un numero massimo per prendere parte alla festa dell’horror.