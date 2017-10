Grosso furto nella notta a Palermo. Preso di mira il lussuoso punto vendita della Gucci in Via libertà. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte, intorno alle 3,30 scassinando la porta d’ingresso e portando via in pochi minuti un grosso bottino per un valore di circa centomila euro.

Trafugate borse e portafogli

Cinquanta i pezzi portati via tra borse e portafogli. Sul posto sono arrivati i carabinieri: parte della refurtiva è stata trovata all’altezza di via Enrico Albanese, per terra. Durante la fuga la banda ha infatti perso sette portafogli e quattro borse. Le indagini partiranno dal vaglio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza del negozio.