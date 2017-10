Uno salta, uno striscia, l’altra vola: sono tre piccoli amici che di notte sconfiggono i cattivi. Sono abili grazie ai loro pigiamini magici che riproducono le caratteristiche di tre animali, ciascuno con super poteri differenti: il gatto, il geco e il gufo.

I Pj Masks

Venerdì 3 novembre, al centro commerciale Conca D’Oro di Palermo arrivano i protagonisti di uno dei cartoni animati più in voga del momento: i Pj Masks. I tre baby supereroi incontreranno i piccoli fan per una simpaticissima foto ricordo e tanto divertimento. I pass per l’evento sono disponibili gratuitamente presso il punto vendita C’Art in piazza Ristorazione all’interno del centro commerciale.

Gli orari

Questi gli orari in cui si potranno incontrare i Superpigiamini: 10.00-11.00-12.00-15.00-16.00-17.00-18.00. Tutte le info e i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sul sito www.concadorocentrocommerciale.it o sulla pagina Facebook centrocommercialeConcaDoro/