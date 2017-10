“Il grande chihuahua”: il nuovo grottesco e irriverente romanzo di Luca Raimondi e Joe Schittino alla Mediterranea Art Gallery. Dopo il romanzo “Cerniera lampo”, i due autori siciliani tornano con un nuovo lavoro a quattro mani edito da Augh! Edizioni nella collana Tomahawk. Il libro verrà presentato a Siracusa sabato 21 ottobre alle ore 19 presso la Mediterranea Art Gallery in via Dione, 21. Con gli autori dialogherà Mariateresa Asaro, mentre i momenti musicali saranno curati da Paolo Greco.

Un killer universitario a Catania

Il protagonista del nuovo romanzo di Raimondi e Schittino è un giovane universitario catanese iscritto alla Facoltà di Filosofia, di famiglia borghese, che uccide soltanto perché si può fare, per il semplice gusto di farlo. Sceglie le proprie vittime vagando per le strade meno trafficate dei piccoli paesi limitrofi, lo fa casualmente, senza alcuna apparente motivazione logica, sfogando in questo modo la sua follia omicida. Una violenza brutale e gratuita. Nessuna legge morale, civile o religiosa può impedirglielo. Al di là del bene e del male. In sottofondo la musica dei Beatles e al suo fianco il piccolo chihuahua Grande.

Una presenza femminile misteriosa

L’incontro con l’intrigante Carmen F. Beretta, aspirante poetessa, incrinerà alcune delle sue certezze più profonde, spingendolo a scoprire una parte di sé che non avrebbe mai creduto potesse esistere. Ma chi è veramente Carmen? E, soprattutto, cosa sta a significare quella “F”? Una storia irriverente, venata di umorismo grottesco, da leggere tutta d’un fiato.

Dal romanzo:

«Ho cancellato il passato, per sempre. Una neanche troppo sottile forma di ribellione contro certi momenti della vita in cui il pieno raggiungimento della propria divinità è messo a repentaglio dalla gente cattiva. E non importa se insieme all’erba cattiva ho bruciato un po’ di grano: gli incendi non guardano in faccia a nessuno e io sono puro fuoco.»

Chi è Luca Raimondi

Luca Raimondi è nato ad Augusta (SR) nel 1977. Pedagogista, vive e lavora a Siracusa. Tra le sue pubblicazioni i saggi “Nient’altro che un sogno. Pasolini e la Trilogia della vita” (Bastogi, 2005), “Il pensiero pedagogico di Pier Paolo Pasolini” (Sampognaro & Pupi, 2006), “Comunicare la cultura” (Bonanno, 2007) e i romanzi “Cuore del vuoto” (Edizioni Dell’Ariete, 1998), “Marenigma” (Aracne, 2009), “Se avessi previsto tutto questo” (Edizioni Il Foglio, 2013) e “Tutto quell’amore disperso” (Edizioni Il Foglio, 2014).

Chi è Joe Schittino

Joe Schittino, nato a Siracusa nel 1977, è laureato in Lettere e diplomato in Composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. La sua musica è edita da Suvini Zerboni, Gamma ed Ebert Musik Verlag, e radiotrasmessa ed eseguita in tredici Paesi europei, Russia, Taiwan, Iran e USA. Tra i suoi collaboratori e interpreti: Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Novosibirsk Philharmonic Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica Italiana, Banda dell’Esercito Italiano, Deutschlandradio Kultur, RAI Radio3.