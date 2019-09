Gran Premio di Singapore (ITALPRESS) – Il Circus della F.1 lascia l’Europa e sbarca a Singapore e dopo due weekend in cui la Ferrari ha fatto sognare i suoi tifosi con la doppietta messa a segno da Charles Leclerc, torna il dominio del binomio Lewis Hamilton-Mercedes. Il cinque volte campione del mondo, che nella passata stagione realizzo’ un super giro in qualifica, mette subito in chiaro nel venerdi’ di prove libere che l’uomo da battere e’ lui. Il leader della classifica piloti ferma il cronometro su 1’38″773 e l’unico che sembra potergli stare vicino e’ Max Verstappen, piu’ lento di 184 millesimi, confermando che la Red Bull da queste parti si e’ sempre trovata a proprio agio. Un risultato che ricalca la prima fila della passata stagione, con The Hammer in pole e il giovane olandese al suo fianco. La Ferrari limita i danni con Sebastian Vettel autore del terzo tempo ma a otto decimi dal best lap di Hamilton. Valtteri Bottas con l’altra Mercedes paga 1″121 al compagno di squadra, ma riesce a tenere dietro l’altra Red Bull di Alexander Albon di 49 millesimi e di 124 Charles Leclerc con la SF90. In casa Ferrari sono stati rallentati dal traffico in pista nel tentativo del giro secco.

Meglio e’ andata nel passo gara, quando a parita’ di gomme medie, Leclerc ha girato sui tempi di Hamilton.

20-Set-19 16:32