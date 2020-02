ROMA (ITALPRESS) – “I dati confermano quello che diciamo ormai da giorni: basta polemiche, i problemi se ci sono si affrontino e si risolvano, se si vuole andare avanti bisogna concentrarsi sui temi dello sviluppo, della crescita e per il lavoro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento in memoria delle vittime delle Foibe, commentando i dati sulla produzione industriale. “Non a caso – ha aggiunto – prima della Direzione ho lanciato l’idea del patto per il lavoro, cioe’ un patto tra governo, imprese, sindacati, associazioni datoriali, universita’, mondo della scienza e della ricerca per dare all’Italia l’obiettivo di riaccendere i motori dell’economia.

Purtroppo peraltro il futuro si presenta e si ripropone complesso, ma per fortuna anche grazie alla manovra di bilancio i margini per un’iniziativa economica che riaccenda i motori dello sviluppo ci sono. Non possiamo che confermare l’appello innanzitutto agli alleati della maggioranza: meno polemiche e piu’ lavoro comune perche’ gli italiani si aspettano da noi che risolviamo i problemi. Anche questo dato e’ un campanello d’allarme, ma di una situazione economica che si puo’ affrontare se c’e’ la volonta’ politica di farlo. Il Pd ce l’ha e con questo spirito partecipa ai tavoli per scrivere l’agenda 2020-2030”, ha concluso.

(ITALPRESS).

10-Feb-20 16:54