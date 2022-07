Arriva martedì 19 luglio a Favignana la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Si sposterà a Trapani per il 21 e il 22 luglio. Biodiversità, Life DELFI ed eolico offshore saranno le tematiche della settima tappa di Goletta Verde.

Quest’anno #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia.

Il programma prevede che martedì 19 luglio e mercoledì 20 luglio a Favignana, dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, si terranno i laboratori didattici: “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione. L’equipaggio parteciperà all’iniziativa “Via D’Amelio 16.58: NON LI AVETE UCCISI” organizzata dal Comune di Favignana per la commemorazione della strage di Via D’Amelio. Alle ore 21 del mercoledì 20 luglio presso i Giardini di Palazzo Florio, Favignana si terrà l’incontro “Dal Life DELFI all’obiettivo 30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale. Le proposte di Legambiente per far nascere l’Area Naturale Protetta, un’opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di mare protetti al 2030”.

Giovedì 21 luglio presso il porto di Trapani sarà possibile visitare la Goletta Verde dalle 17 alle 19, mentre, in contemporanea, alle ore 17, presso la Lega Navale di Trapani, via Lutazio Catulo avrà luogo la consegna degli attestati di benemerenza alle associazioni e ai cittadini/e della città di Trapani che sono contraddistinti/e per il loro impegno in difesa dell’ambiente. A seguire, alle ore 18 presso la Lega navale di Trapani, Via Lutazio Catulo si terrà l’Incontro pubblico “EOLICO OFFSHORE. FINALMENTE-La transizione ecologica passa dal mare”

La tappa Sicula terminerà venerdì 22 luglio a Trapani alle ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, con la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Sicilia, in contemporanea

Laboratorio per bambini “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” insieme ai bambini del GREST.

I temi portanti di Goletta Verde 2022

Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono gli argomenti portanti della campagna 2022.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un’incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Il programma della Goletta Verde in Sicilia

· Martedì 19 luglio – Favignana



Dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, Laboratori didattici: “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione.



L’equipaggio di Goletta Verde parteciperà all’iniziativa “Via D’Amelio 16.58: NON LI AVETE UCCISI” organizzata dal Comune di Favignana per la commemorazione della strage di Via D’Amelio.



· Mercoledì 20 luglio – Favignana



Dalle ore 17 alle ore 19, bordo di Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, Laboratori didattici: “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” e visite a bordo dell’imbarcazione.



Ore 21, Giardini di Palazzo Florio, Favignana

Dal Life DELFI all’obiettivo 30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale.

Le proposte di Legambiente per far nascere l’Area Naturale Protetta, un’opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di mare protetti al 2030.

Saluti

Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde

Coordina

Giuseppe Alfieri, Ufficio di presidenza Legambiente Sicilia

Introduce

Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia

Intervengono

Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre

Giampiero Sammuri, presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Sonia Anelli, direttore Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Salvatore Livreri Console, direttore Area Marina delle Isole Egadi

Salvo Pasta, naturalista

Federica Barbera, Ufficio aree protette e biodiversità, Legambiente

È stato invitato all’incontro Francesco Forgione, sindaco di Favignana



· Giovedì 21 luglio – Trapani

La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il porto di Trapani (banchina ex sommergibili)



Dalle 17 alle 19, Porto di Trapani

Visite aperte a bordo della Goletta Verde



Ore 17 presso la Lega Navale di Trapani, via Lutazio Catulo

Consegna attestati di benemerenza alle associazioni e ai cittadini/e della città di Trapani che si sono contraddistinti/e per il loro impegno in difesa dell’ambiente.

Intervengono

Enzo Benigno Martinez, presidente Legambiente Trapani

Alice De Marco, portavoce Goletta Verde



Ore 18 presso Lega navale di Trapani, Via Lutazio Catulo

INCONTRO PUBBLICO “EOLICO OFFSHORE. FINALMENTE – La transizione ecologica passa dal mare”

Benvenuto di Enzo Benigno Martinez, presidente Legambiente Trapani

Saluti di Nicola Di Vita, presidente Lega Navale Trapani

Introduce e coordina

Giuseppe Alfieri, ufficio di presidenza Legambiente Sicilia

Intervengono

Anita Astuto, responsabile energia e clima Legambiente Sicilia

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

Giovanni Basciano, vicepresidente nazionale di AGCI Agrital e responsabile Pesca Sicilia dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane

Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani

Riccardo Toto, direttore Generale Renexia

Sergio Girotto, direttore Tecnico MedWind (Renexia)



· Venerdì 22 luglio – Trapani



Ore 10:30, a bordo di Goletta Verde, Porto di Trapani, banchina ex sommergibili

Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Sicilia.

Intervengono:

Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde

Giuseppe Alfieri, ufficio presidenza Legambiente Sicilia

In contemporanea

Laboratori didattici “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” insieme ai bambini del GREST.

**

Si ringrazia Di.gi.moorning di Favignana e la Capitaneria di Porto di Trapani per l’ospitalità e i Comuni di Favignana e di Trapani e la lega navale di Trapani per la disponibilità e il supporto alle attività.