ROMA (ITALPRESS) – La Lazio ritrova la vittoria, dopo due sconfitte consecutive con Spal e Cluj, battendo 2-0 il Parma nel posticipo della 4^ giornata di campionato allo stadio Olimpico. Le firme di Immobile all’8′ e Marusic al 67′ rilanciano la squadra di Inzaghi, che sale a 7 punti in classifica (raggiungendo Atalanta e Bologna), mentre il Parma resta inchiodato a 3 punti. I biancocelesti sbloccano subito la partita, centrando il vantaggio all’8′ con la quarta rete in Serie A di Immobile, propiziata dal filtrante di Luis Alberto. La squadra di Inzaghi pero’ non riesce a chiudere la contesa, nonostante le occasioni di Correa, Milinkovic-Savic e Acerbi nella prima frazione. Anzi il Parma ha due nitide possibilita’ di pareggiare la gara, sfruttando un’incomprensione tra Luiz Felipe e Strakosha poi con una chance di Inglese, la piu’ pericolosa per i ducali. La Lazio non vuole incappare nell’ennesima rimonta, nella ripresa cerca con insistenza il raddoppio. Nell’ordine ci provano Immobile dai 20 metri, Luis Alberto sul palo e Correa. Il napoletano e’ una furia quando Inzaghi al 62′ lo richiama in panchina, duro faccia a faccia tra i due. Torna il sereno con il raddoppio biancoceleste, trovato al 67′ da Marusic servito in profondita’ da Milinkovic-Savic a chiudere la partita.

22-Set-19 22:37