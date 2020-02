Global Thinking. Oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Palermo e Global Thinking Foundation, con l’obiettivo di condividere l’impegno nella promozione di progetti per favorire l’inclusione sociale e la tutela dei cittadini, il contrasto all’isolamento economico, i principi di educazione alla cittadinanza, con un particolare interesse per le tematiche dell’alfabetizzazione finanziaria e della cittadinanza economica.

Alla presenza di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, e Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, si impegnano a promuovere e divulgare, lavorando in sinergia, iniziative di informazione/formazione sui temi dell’alfabetizzazione finanziaria e dell’inclusione economica per contrastare i fenomeni di violenza economica e sovraindebitamento, finalizzate a fornire ai cittadini competenze atte a favorire comportamenti attivi e consapevoli.

Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, ha dichiarato: “La firma di questo Protocollo segna un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per il Sud. Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini la nostra esperienza e gli strumenti per realizzare programmi e progettualità specifiche volte alla diffusione e conoscenza dei principi dell’alfabetizzazione finanziaria per favorire l’inclusione sociale delle fasce deboli.”

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, ha dichiarato: “Una importante sinergia che rafforza la collaborazione tra sistema pubblico e quello del privato sociale, per contrastare fenomeni che sempre più creano allarme nella società e per rafforzare una cultura del benessere inteso come sana relazione fra le persone e fra le famiglie nella società. Un sentito ed affettuoso ringraziamento va a Claudia Segre, che con grande sensibilità e professionalità mette al centro i bisogni delle persone più fragili e al loro servizio spende l’intervento della sua fondazione.”

Verranno donati quattro defibrillatori ad alcune strutture socialmente rilevanti di Palermo

Concetta di Benedetto, Responsabile e Referente U.O. Politiche conciliative e del benessere aziendale del Comune di Palermo, ha dichiarato: “Il protocollo siglato con il Comune di Palermo vedrà nascere servizi di eccellenza per i dipendenti del Comune, di orientamento e di ascolto contro il sovraindebitamento per le famiglie, oltre la formazione gratuita alla cittadinanza di educazione finanziaria e professionale contro la violenza economica.”

Inoltre, Global Thinking Foundation in collaborazione con AICR, Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”, ONLUS di Torino, donerà quattro defibrillatori e il necessario percorso formativo per l’utilizzo dello stesso, ad alcune strutture socialmente rilevanti di Palermo nell’ambito dell’iniziativa “Progetto Vita Sicilia”, che si inserisce nel Protocollo firmato con il Comune di Palermo.

La fondazione

Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation nasce con la missione di promuovere l’educazione finanziaria, rivolgendosi agli adulti ed alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne e all’uguaglianza di genere. La Fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per la diffusione della cittadinanza economica e volti alla prevenzione della violenza economica, sostenendo un approccio valoriale all’economia e alla finanza. L’impegno di GLT Foundation intende quindi sostenere una cultura consapevole del risparmio e della sua gestione: l’educazione finanziaria rappresenta un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato da un processo di miglioramento delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la piena inclusione nella società odierna.