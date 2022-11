Dopo conferme e smentite e una notte di indecisione arriva l’annuncio: la giunta di governo in Sicilia di Schifani è completa e domani sarà presentata, alle 10, in Sala Alessi a Palazzo d’Orleans.

Schifani cede alla fine alle forti pressioni dei vertici di Fratelli d’Italia: entrano così in giunta Francesco Scarpinato, consigliere a Palermo, ed Elena Pagana, ex M5s candidata non eletta a Enna e moglie dell’ex assessore Ruggero Razza.

Fuori dalla squadra Savarino e Assenza.

La lista dei nomi

Luca Sammartino (Lega) – Vicepresidente e agricoltura

Giovanna Volo (tecnico) – Salute

Marco Falcone (Forza Italia) – Economia

Alessandro Aricò (Fratelli d’Italia) – Infrastrutture

Roberto Di Mauro (autonomisti) – Energia e rifiuti

Mimmo Turano (Lega) – Istruzione e formazione

Edy Tamajo (Forza Italia) – Attività produttive

Elena Pagana (Fratelli d’Italia) – Territorio e ambiente

Nuccia Albano (Nuova Dc) – Politiche sociali e lavoro

Francesco Scarpinato (Fratelli d’Italia) – Turismo, sport e spettacolo

Elvira Amata (Fratelli d’Italia) – Beni culturali e identità siciliana

Andrea Messina (Nuova Dc) – Autonomie locali