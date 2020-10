“E’ stato un onore e una gioia assistere alla premiazione di Filippo Ganna, al suo debutto al Giro, qui a Palermo. Rinnovo a lui i miei complimenti per la sua prima maglia rosa e ringrazio tutto lo staff e gli organizzatori della gara che hanno gestito la manifestazione con grande impegno e attenzione, soprattutto in periodo di Covid 19, evitando che si creassero assembramenti e situazioni rischiose per gli atleti e la cittadinanza”. È quanto afferma il sindaco Leoluca Orlando dopo la prima tappa del Giro d’Italia.

“Esprimo, infine, – ha aggiunto – il mio apprezzamento per tutta la struttura comunale e le partecipate che hanno contribuito alla buona riuscita della tappa palermitana, nonostante l’imprevisto del vento di scirocco che ha creato non pochi disagi. Per Palermo è stata una grande opportunità per far conoscere i propri tesori e per mostrare la propria capacità organizzativa”.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS: I DATI IN SICILIA (3 OTTOBRE)

DUE SOSPETTI POSITIVI TRA VIGILI URBANI DI PALERMO