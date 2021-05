Anche a Palermo è tempo di Giornate FAI di Primavera, il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. La Delegazione palermitana ha svelato oggi – in occasione della conferenza stampa regionale – le aperture in programma per sabato 5 e domenica 6 giugno 2021: due intere giornate dedicate a Polizzi Generosa e Isnello, borghi gioiello nel cuore del Parco delle Madonie.

“Questa edizione – afferma Sabrina Milone, Capo Delegazione FAI di Palermo – è un piccolo miracolo che ci rende orgogliosi. All’inizio abbiamo dovuto rimandare l’evento a causa del perdurare della zona arancione in Sicilia ma adesso siamo finalmente pronti per fare la nostra parte. Abbiamo scelto il Parco delle Madonie, polmone verde ricco di preziosi tesori naturalistici e di interesse storico-artistico. Con Polizzi poi c’è un legame speciale, la Chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano è stata eletta dagli italiani a Luogo del Cuore nell’ultimo censimento nazionale, un risultato importante reso possibile grazie al contributo di Domenico Dolce, sostenitore e testimonial del FAI. Fondamentale anche il contributo dell’associazione Aps See Isnello, con il coinvolgimento dei giovani che durante le Giornate FAI di giugno accoglieranno e guideranno i visitatori attraverso le bellezze della loro cittadina”.

Le Giornate FAI sono un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e tutti gli italiani. Chi deciderà di partecipare contribuirà ad aiutare, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e a portare avanti la missione della Fondazione.

Nel dettaglio le aperture a cura della Delegazione FAI Palermo:

Badia Vecchia, Polizzi

1) Alla scoperta di Polizzi Generosa: Luogo del Cuore FAI.

Una passeggiata guidata tra le vie di Polizzi Generosa, antica città demaniale ricca di inestimabili tesori storici e artistici. Partenza dalla Chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano, Luogo del Cuore del FAI affacciata su piazza Santissima Trinità. Successivamente ci si sposta alla Fondazione P.G. 5 Cuori, fondata dal famoso stilista Domenico Dolce, nativo di Polizzi, per un tuffo nella cultura siciliana tra foto d’autore e sfarzose maioliche. Si prosegue lungo Corso Garibaldi, tra botteghe e pasticcerie artigianali, fino alla Chiesa Madre per ammirare il prezioso trittico fiammingo del 400 e le pregevoli opere argentee, custodite nelle stanze del tesoro. Proseguendo tra il verde e le facciate degli opulenti palazzi aristocratici, si giunge in via Carlo V per visitare la Chiesa di Santa Maria delle Grazie (o Badia Nuova), con la pregevole custodia lignea e la Madonna Addolorata dalle preziose vesti, e l’adiacente Chiesa di Santa Margherita (o Badia Vecchia). L’itinerario terminerà in piazza Turati

Passeggiata guidata a cura dei volontari del gruppo “Polizzi Svelata”

Giorni: sabato 5 e domenica 6 giugno 2021

Orari: primo turno ore 11 – secondo turno 15:30

2) Escursione naturalistica a Polizzi Generosa

Abies Nebrodensis

Sentiero naturalistico Abete delle Madonie (Abies Nebrodensis)

Visita al Vallone Madonna degli Angeli attraverso l’Anfiteatro della Quacella, noto per le splendide orchidee endemiche. Un luogo di grande interesse e bellezza ricco di varietà vegetali come faggio e leccio che vivono fianco a fianco sul fondovalle, lungo il sentiero per Monte Scalone. I visitatori potranno ammirare gli ultimi 30 esemplari dell’Abete dei Nebrobi (Abies Nebrodensis), specie unica e a rischio estinzione, gemma preziosa custodita dallo scrigno di biodiversità quale è il Vallone Madonna degli Angeli, nel Parco delle Madonie.

Passeggiata guidata da Rosario Schicchi, professore dell’Università di Palermo e Direttore dell’Orto Botanico di Palermo.

Giorno: domenica 6 giugno 2021

Orari: 8:30 (durata 3h circa – difficoltà media – abbigliamento comodo)

Sentiero geologico, Isnello

3) Il sentiero geologico urbano di Isnello

Un percorso per valorizzare il patrimonio naturalistico di Isnello, uno dei pochissimi borghi medievali delle Madonie completamente immerso nel verde. I visitatori saranno accolti dai volontari dell’Aps See Isnello e accompagnati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “F. Minà Palumbo” per coinvolgere le giovani generazioni nell’attività di promozione del territorio di appartenenza. Il sentiero geologico di Isnello è un percorso cittadino costruito per valorizzare la Gola di Isnello che separa l’abitato dalle aree più alte del Massiccio di Pizzo di Pilo. La scelta di questo itinerario naturalistico vuole far risaltare il forte legame roccia/uomo che caratterizza le comunità madonite e in particolare di Isnello. Durante il percorso si potranno ammirare i ruderi del Castello medievale, con vista panoramica mozzafiato, e la Chiese di Santa Maria Maggiore e di San Michele (visitabili su richiesta). Una volta attraversato il centro storico, si giunge alla Gola dove si potranno osservare i piani di faglia (fratture nelle rocce, interessate da spostamenti tra masse rocciose) e il corso naturale del torrente che si insinua all’interno della “stretta”. Lungo il sentiero è possibile ammirare colori e profumi della macchia mediterranea di quest’angolo montano di Sicilia.

Passeggiata guidata a cura di Aps See Isnello e degli Apprendisti Ciceroni di Isnello.

Giorni: sabato 5 e domenica 6 giugno 2021

Orari: primo turno ore 10:00 – secondo turno ore 11:00

Chiesa di Santa Maria Maggiore, Isnello

4) I Tesori artistici di Isnello

La Chiesa di San Michele Arcangelo e la Chiesa di Santa Maria Maggiore sono dei veri e propri tesori artistici tutti da scoprire. Entrambi di epoca barocca, si contraddistinguono per gli stucchi di scuola siciliana, le cantorie lignee di raro pregio e gli organi perfettamente funzionanti. Idealmente collegate da una scalinata che si inerpica tra le case, il verde e le caratteristiche rocce dolomitiche in cui è incastonato il borgo di Isnello. Partendo dalla Chiesa di San Michele Arcangelo si raggiunge il sagrato della Chiesa di Santa Maria che si apre come un palcoscenico su una delle più suggestive vedute d’insieme sul borgo.

Passeggiata guidata a cura di Aps See Isnello e degli Apprendisti Ciceroni di Isnello.

Giorni: sabato 5 e domenica 6 giugno

Orari: primo turno ore 10:00 – secondo turno ore 11:00

5) Antico Quartiere militare di San Giacomo degli Spagnoli – Palermo

Per chi rimane in città sarà invece possibile visitare l’antico quartiere militare di San Giacomo degli Spagnoli.

Prenotazioni obbligatorie delle attività sul portale FAI Prenotazioni: