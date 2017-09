Anche per quest’anno il «Centro Studi Dino Grammatico» ha organizzato, per sabato 30 settembre 2017 (ore 10.00) presso l’Hotel Villa Zina a Custonaci, la consueta «Giornata Tricolore», che, per questa edizione, avrà il titolo «Per una Sicilia libera, forte e giusta» a cui parteciperà Nello Musumeci candidato alla Presidenza della «Regione Siciliana».

Un respiro regionale

«Questa edizione, che si colloca a ridosso della campagna elettorale per le consultazioni del 5 novembre, avrà ancora più del solito un respiro regionale. Hanno già dato conferma, infatti, della loro partecipazione diverse realtà associative provenienti da Messina, da Catania e da altre province siciliane, che si sono date appuntamento a Custonaci. In particolare la tradizionale «Giornata Tricolore» di quest’anno è caratterizzata dallo slogan «Per una Sicilia libera, forte e giusta». È previsto, come ogni edizione del resto, un buon numero di partecipanti, avendo già dato conferma della loro presenza diversi esponenti di primo piano della politica regionale. In tal senso concluderà i lavori della «Giornata Tricolore 2017» Nello Musumeci candidato alla Presidenza della Regione Siciliana».