PATRASSO (GRECIA) (ITALPRESS) – La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgera’ a Taranto. L’assegnazione e’ avvenuta oggi a Patrasso, in Grecia, nel corso dell’assemblea annuale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) che ha stabilito anche di posticipare l’edizione pugliese al 2026.

L’Italia ha gia’ ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell’area mediterranea, l’ultima nel 2009 a Pescara. I Giochi del Mediterraneo torneranno cosi’ in Puglia dopo 29 anni (Bari 1997).

“Il 2026 sara’ un anno speciale per lo sport italiano – ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malago’, appresa la notizia – Oltre alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, infatti, l’Italia, con Taranto e la Puglia, ospitera’ la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il nostro Paese e, in particolare, per il mondo sportivo che fa riferimento al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che e’ apprezzato all’estero per le capacita’ mostrate nell’organizzazione dei grandi eventi”.

(ITALPRESS).

24-Ago-19 16:18