BOLOGNA (ITALPRESS) – Gioacchino Tedeschi, direttore della I Clinica Neurologica e Neurofisiopatologia dell’Universita’ della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, e’ il nuovo presidente della Societa’ Italiana di Neurologia. Guidera’ la SIN fino al 2021. Succede a Gianluigi Mancardi, Clinica Neurologica dell’Universita’ di Genova, che ha presieduto la Societa’ Scientifica nell’ultimo biennio.

La proclamazione e’ avvenuta a Bologna durante i lavori del 50mo Congresso Nazionale SIN, l’appuntamento annuale piu’ importante della Neurologia italiana. Una quattro giorni, quella bolognese, che ha riunito circa 2.500 neurologi.

“La Societa’ Italiana di Neurologia e’ cresciuta molto in questi anni grazie al lavoro dei miei predecessori, veri e propri maestri – ha detto Tedeschi -, in particolar modo nell’ultimo biennio con la presidenza Mancardi. Le linee guida del mio mandato saranno indirizzate a rafforzare il legame dei neurologi con la SIN e aumentare l’impatto della neurologia nelle varie sedi in cui si sviluppa, da quella universitaria con la formazione e la ricerca, a quella ospedaliera con l’assistenza al paziente fino a quella territoriale che svolge un ruolo molto importante nella gestione della continuita’ assistenziale e terapeutica”.

15-Ott-19 18:27