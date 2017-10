Nel 2015 la Walt Disney Pictures ha annunciato un nuovo film animato titolato Gigantic, ispirato a Jack & il fagiolo magico. La pellicola, inizialmente prevista per il 2018, fu posticipata al 2020. Adesso la Disney ufficializza, tramite The Hollywood Reporter, la cancellazione del progetto. Ed Catmull della Disney ha cosi commentato la notizia: “È impossibile sapere, quando iniziamo a lavorare su un progetto, come si svilupperà il processo creativo, e a volte, non importa quanto amiamo l’idea o quanto cuore ci mettiamo, scopriamo che non funziona. Con Gigantic siamo arrivati a quel punto, e anche se è una decisione difficile, annunciamo che chiudiamo ogni sviluppo attivo riguardante il progetto. Adesso concentreremo le nostre energie su un altro progetto che è già in lavorazione da tempo, e di cui condivideremo i dettagli molto presto, e che arriverà nel 2020″.

Non capita spesso che la Disney, da colosso qual è, arrivi a cancellare un progetto, anche travagliato, nel quale ha fortemente creduto. Gigantic era stato ufficialmente annunciato nel 2015 con l’intenzione di renderlo un musical con canzoni di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Rimandato per ben due volte (prima al 2018 poi al 2020), adesso è stato archiviato.

Trama di Gigantic

Ambientato in Spagna nell’epoca delle grandi esplorazioni, Gigantic avrebbe dovuto raccontare le vicende di Jack, un ragazzo in cerca di avventure che, scalando una gigantesca pianta di fagioli, scopre un mondo di giganti nascosto fra le nuvole. In particolare il giovane stringe amicizia con una “monumentale” bambina di 11 anni di nome Inma, che comincia a trattarlo come una bambola vivente.