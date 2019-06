GENOVA (ITALPRESS) – Oggi il getto per la prima fondazione del nuovo Ponte sul Polcevera, che sta realizzando Pergenova, joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri Infrastructure.

Presenti all’evento il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti e il Commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, accolti dall’Ad Nicola Meistro.

La colata di calcestruzzo, che segna simbolicamente un momento chiave nella costruzione del ponte e nella corsa di Genova verso il futuro, sancisce l’avvio della costruzione della pila 9 nell’area ovest del cantiere, immediatamente vicino al torrente Polcevera. “Il getto della prima fondazione del nuovo ponte sul Polcevera e’ una pietra miliare di un’opera strategica per Genova e per il Paese intero. Un progetto – ha dichiarato Pietro Salini, Ad di Salini Impregilo – che non mira solo a riavvicinare una citta’ al suo territorio, ma guarda al futuro dell’Italia dimostrando che la collaborazione tra lo Stato e le sue imprese migliori puo’ diventare una leva per unire e far crescere il Paese”. Per Salini “proprio dall’alleanza tra istituzioni e forze produttive l’Italia puo’ ripartire. La costruzione del ponte e’ il simbolo di come questo Paese possa e debba ripartire dalle infrastrutture per iniziare di nuovo a crescere e creare occupazione, restituendo ai territori il ruolo centrale per il tessuto economico e sociale. Mai come oggi l’inizio dei lavori rappresenta un giorno simbolico, in cui Genova diventa esempio di cio’ che si puo’ e si deve fare per far ripartire il Paese”.

