ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il rapporto di previsione presentato oggi da Confindustria sia largamente convergente con le previsioni della Commissione europea e le aggiorneremo ai primi di maggio che terranno conto anche dell’impatto prevedibile dei piani di ripresa e resilienza.

Su queste previsioni si baseranno le scelte di politica finanziaria e fiscale. Continuo a rivendicare che l’UE ha dato a questa crisi una risposta forte e tempestiva al punto di vista economico”. Lo ha dichiarato il Commissario per l’economia della Commissione europea, Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria “Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile”.

Gentiloni si è soffermato sulle grandi sfide future, tra cui “fare buon uso dei fondi di Next Generation EU”.

L’obiettivo “è strategico, non solo di ristoro. Da una parte concentrare investimenti sulla transizione ambientale, digitale e resilienza e dall’altra rendere più efficiente il motore della crescita”.