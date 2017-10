GELA – Decade la mozione di sfiducia contro il sindaco Domenico Messinese.

Il passo indietro di uno dei consiglieri

In 12 avevano presentato la mozione per sfiduciare il sindaco di Gela. Dodici è il numero minimo previsto affinchè la mozione possa essere discussa in aula. Ma dopo il passo indietro di uno dei consiglieri firmatari, la mozione è decaduta. Ad annunciarlo Alessandra Ascia, presidente dell’assemblea, che ha precisato che non verrà convocata la seduta straordinaria prevista entro il 28 ottobre.

Non è nemmeno possibile che il consigliere che ha ritirato la propria firma, possa essere sostituito. La conferma arriva dall’assessorato regionale agli Enti locali, al quale Ascia si era rivolta per chiarimenti.