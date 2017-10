Gateau di patate vegano, dalla cucina partenopea a casa tua – Il gateau di patate è una ricetta che piace davvero a tutti, grandi e piccini. Nella sua versione vegana è una ricetta tipica della cucina partenopea. Vi riproponiamo una ricetta dello chef Cristiano Bonolo che siamo sicuri vi piacerà tantissimo.

Gateau di patate vegano, dalla cucina partenopea a casa tua

Partiamo con gli INGREDIENTI:

1 kg di patate

180 g di tofu al naturale

50 g di spinaci novelli

5 g di lievito alimentare

10 g di sale

1 cucchiaino di pepe

timo q.b.

pangrattato

Strumenti

Mettete a vostra disposizione uno schiacciapatate, il frullatore ed una pirofila.

PROCEDIMENTO

Lessate le patate in abbondante acqua salata insieme alla loro buccia dopo averle ben lavate sotto l’acqua corrente. Non appena saranno diventate tenere scolatele e lasciatele raffreddare. Successivamente passatele nello schiacciapatate e raccogliete il composto.

Nel frattempo in un frullatore mettere gli spinaci, il tofu, il lievieto alimentare, le spezie ed seguire timo e pepe. Poi unite il tutto con la purea di patate che avete preparato. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti e assaggiare per correggere il sale.

Mettete tutto in una pirofila di ceramica e rivestite i bordi ed il fondo con un po’ di pangrattato. Versate il composto, livellatelo con un mestolo e ricopritelo con il resto del pangrattato.

COTTURA

Infornate il tutto a 180 gradi per 40 minuti. Gli ultimi 5 minuti passate alla cottura con il grill.